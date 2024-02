Escuchar

El clan Cyrus no da pie con bola en sus relaciones intrafamiliares últimamente, o al menos lo que trasciende de ellas. Y es que aunque a la más famosa de la familia, Miley, le esté yendo bien a nivel profesional (acaba de ganar los primeros dos premios Grammy de su carrera), desde el divorcio de sus padres, Billy Ray Cyrus (también cantante, de música country) y su madre Tish, las relaciones entre varios de los miembros de la familia no han estado bien.

Tish Cyrus junto a Dominic Purcell: según una fuente dijo a US Weekly, él habría salido con su hija Noah (hermana menor de Miley) antes de conocerla a ella

Tish y Billy Ray se divorciaron en 2022 luego de haber estado juntos tres décadas y haber superado varias crisis. Ambos se casaron con sus parejas nuevas el año pasado, con dos meses de diferencia: Tish con el actor de Prison Break, Dominic Purcell, y Billy Ray con Firerose, cantante australiana más joven que su hija y a quien había conocido diez años antes, durante la grabación de Hannah Montana.

Los conflictos de la familia Cyrus

Por un lado, está el distanciamiento entre Miley y Billy Ray. En el discurso de aceptación de sus recientes premios, ella ni lo mencionó, desatando todo tipo de rumores sobre los motivos y el alcance de la trifulca. Una teoría apunta a que Miley siente que su padre intentó sacar provecho de su fama, aunque por el momento se trata solamente de una especulación.

Miley junto a sus padres, Billy Ray y Tish Cyrus, divorciados en 2022 después de 30 años juntos

Pero un dato que hizo aún más ruido fue que el año pasado, cuando Tish se casó, hubo dos ausentes tajantes a la boda: Noah y Braison, los otros dos hijos que la mujer tuvo con Billy Ray además de Miley (al momento de conocerlo, ella ya tenía dos más de una pareja anterior que Billy Ray adoptó, por lo que juntos criaron en total cinco hijos).

Noah Cyrus, integrante de una familia de artistas, es también cantante y actriz Getty Images

Noah Cyrus nació en el 2000 y es cantante y actriz. En 2015, dijo que admiraba a su hermana Miley por “siempre intentar ser ella misma, sin poses”. También dijo que le gustaría emprender una carrera como cantante. En 2016 irrumpió como solista con su primer single, “Make Me (Cry)” y desde entonces ha continuado publicando música. Protagonizó también el papel principal en la versión en inglés de la película animada de 2009, Gake no ue no Ponyo. En un live de Instagram, en 2020, Noah contó: “Siempre me sentí como esa persona que no le importa a nadie”.

Miley junto a su madre Tish, su hermana Brandi y su novio Maxx Morando, en la entrega de los Grammy Getty Images

¿Por qué no fueron Noah y Braison al casamiento de su madre?

La razón, hasta el momento, no es clara. Pero lo que sí fue claro fue la intención de los hermanos de mostrar públicamente, o al menos no ocultar, que no iban a estar presentes en la boda de su madre, ya que mientras ella estaba dando el “sí, quiero”, Noah subió historias a Instagram paseando por Walmart, como si se tratara de un día cualquiera.

En ese momento los fans especularon con que Noah había faltado a la boda de su madre porque había quedado del lado de su padre en la separación (en las historias de Instagram aparecía con una remera de Billy Ray Cyrus).

Noah Cyrus junto a su madre Tish KEVIN MAZUR - The Recording Academy

Ahora, una fuente no identificada dijo a US Weekly que el trasfondo del faltazo es un triángulo amoroso imposible de haber imaginado: Purcell habría estado saliendo con Noah antes de conocer a Tish. Es decir, madre e hija habrían estado involucradas con el mismo hombre en algún momento.

Tish Cyrus y Dominic Purcell durante su luna de miel Backgrid/The Grosby Group

Recientemente, Tish describió su relación con su actual marido como un cuento de hadas. En diálogo con el podcast Call Her Daddy, dijo que el actor le gustaba desde hacía mucho, desde que lo miraba por la tele, y hasta bromeó con que él era su “permitido” estando todavía casada con el papá de Miley. Agregó que el actor le había mandado un mensaje privado amistoso por Instagram en 2016, pero que no lo había visto en ese momento y que, en cambio, ella decidió mensajearlo en 2022, poco después de haberle pedido el divorcio a Billy Ray.

Pero según la fuente dijo a US Weekly, Noah, de 24 años, habría tenido una historia con Purcell antes que su madre. De hecho, habría estado con él cuando Tish lo contactó. “Noah estaba viendo a Dominic cuando Tish comenzó a buscarlo”, dijo la fuente, quien agregó que Tish “estaba al tanto” de esto. Tish había contado en el podcast que ni bien conoció a Purcell, se enamoraron. “Fuimos a almorzar y nos estuvimos besando durante tres horas”, contó. Añadió que se dijeron “te amo” un día después.

Noah Cyrus en un evento de moda, en París Getty Images

Según la fuente dijo a US Weekly, Noah no estaba invitada al casamiento. Incluso, añadió que Miley tenía guardias en la puerta de su casa como precaución para evitar que entrara Noah, que vive a unas cuadras de lo de su hermana. Ni Tish, ni Noah, ni Miley Cyrus, ni Dominic Purcell, respondieron a US Weekly cuando la revista los contactó para hacer comentarios.

