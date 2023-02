Liam Neeson recordó su historia de amor con Helen Mirren: “Ella es una mujer notable”

escuchar

Liam Neeson y Helen Mirren fueron una de las grandes parejas del mundo del espectáculo. Se conocieron en la década del ‘80 cuando aún él no era el héroe de acción en el que se convirtió tiempo después y ella ya era una estrella consagrada. A pesar de que ya ha pasado mucho tiempo de esa historia, ambos guardan los mejores recuerdos de esos años donde hasta llegaron a vivir bajo el mismo techo.

En una reciente entrevista, el protagonista de Búsqueda implacable recordó su historia de amor con la legendaria actriz, a quién definió como “una mujer notable” y “una actriz extraordinaria”. “Debería tener tanta suerte y sentirme honrado de haber pasado tres o cuatro años con esa dama. Ella es realmente otra cosa “, dijo el actor en ET Canada sobre los años de amor con Mirren.

Los actores se conocieron en el set del film Excalibur en 1980 y, al parecer, el flechazo fue instantáneo. “Recuerdo estar en el set y pararme con Ciarán Hinds mientras Helen caminaba hacia nosotros vestida con su traje completo de Morgana Le Fey y ambos dijimos: ‘Oh’ y me enamoré. Creo que Ciaran también lo estaba, pero yo estaba muy enamorado”, reveló el intérprete ante la mirada atónita de su ex en 2018 cuando ambos compartieron el estudio de The Graham Norton Show.

Helen Mirren y Liam Neeson hablaron de su romance ochentoso en TV.

“Nunca lo supe, nunca me lo has dicho. Es increíble”, reaccionó ella sorprendida. Cuando el conductor le preguntó cómo había sido salir con Neeson, Mirren fue tajante: “No salimos, vivimos juntos durante cuatro años, fuimos una pareja seria por un tiempo. ¡Suerte la mía!”, aclaró Helen mientras él contó cómo descubrió que ella también estaba interesada en él: “Antes de conocerla y trabajar juntos, había leído en alguna parte que si le gustaba un chico, imitaría su forma de caminar a sus espaldas. Me di la vuelta un día y ella me estaba haciendo eso”, dijo, entre risas.

Sin embargo, no es el único que recuerda con cariño a su ex. En noviembre pasado, la ganadora del Oscar también hizo referencia a los años que compartió junto al hombre rudo del cine y explicó los motivos por los cuales esa relación no funcionó: “No estábamos destinados a estar juntos de esa manera, pero nos amábamos mucho, mucho”, confesó en la portada de AARP The Magazine.

Liam Neeson y Helen Mirren en una escena de la película Excalibur

E inmediatamente hizo una confesión inédita hasta el momento. “Todos mis novios tenían que tener una camisa hecha por mí. Hice una para Liam, por extraño que parezca”, contó mientras advirtió que, a pesar del paso del tiempo, el cariño por su colega sigue intacto. “Lo amo profundamente hasta el día de hoy. Es un tipo increíble”, agregó con cierta nostalgia quien tras la ruptura comenzó a salir con el director Taylor Hackford, a quien conoció durante su audición para White Nights y con quien termino casándose en 1997.

Por su parte, Liam Neeson también pasó por el altar aunque lo hizo tres años antes que ella. La afortunada fue Natasha Richardson, la hija mayor de la legendaria actriz Vanessa Redgrave a quien conoció en 1993 en la obra de teatro Anna Christie en Broadway. Con ella tuvo dos hijos, Micheál y Daniel, y formó la familia que tanto anhelaba. Sin embargo, en 2009, la tragedia golpeó a su puerta cuando su esposa sufrió un accidente de esquí en Canadá y falleció a causa de un traumatismo a sus 45 años. Desde entonces, el actor se ha volcado de lleno a su carrera para mantenerse ocupado.

Liam Neeson y Natasha Richardson tuvieron dos hijos juntos. GROSBY GROUP - LA NACION

“No estoy bien sin trabajo. Simplemente no me regodeo demasiado. ¿Sabés? Y simplemente no quería, especialmente por mis hijos, revolcarme en la tristeza o la depresión”, le confesó a Anderson Cooper en 2014 quien también se refugió durante años en el alcohol para vivir el duelo. “Dejé de tomar porque me di cuenta que era demasiado. Nunca en el trabajo pero era fácil a la noche tomar dos o tres botellas de Pinot y creer que estaba todo bajo control”, reconoció.

Aunque durante estos años lo relacionaron con otras mujeres, Neeson asegura que no le interesa volver a enamorarse. “No estoy a la caza, prefiero guardarme para mí”, advirtió en más de una oportunidad quien visita dos veces por semana la tumba de su esposa.

