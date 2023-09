escuchar

Declaraciones que despertaron enojos, intentos por preservar relaciones que eventualmente resultaron infructuosos, polémicas que rodearon a reconocidos músicos... Muchos famosos vivieron historias de amor de una gran intensidad que, por diversos motivos, prefirieron no dar a conocer a la prensa. En esta nota, un recorrido por algunas de ellas , y por las maneras en las que terminaron haciéndose públicas.

*Humphrey Bogart y una relación que mantuvo lejos de los flashes

Humphrey Bogart en Casablanca

El actor no solo fue uno de los grandes exponentes del cine clásico, uno de los intérpretes más memorables que ha dado la pantalla grande, sino también una figura cuya vida privada fue notoriamente intensa, con múltiples matrimonios y relaciones que terminaron siendo expuestas. Una de ellas, quizá la que menos trascendió por cómo se decidió ocultar, fue la que Humphrey Bogart entabló con una peluquera llamada Verita Thompson, quien se encontraba trabajando en diversas producciones de Hollywood cuando Casablanca se estrenó en 1942 y Bogart se convirtió en una verdadera estrella.

En ese momento, el actor estaba casado con Mayo Methot, su segunda esposa, con quien oficializó el vínculo en 1938. Thompson, por su parte, también había pasado por el altar por lo que, inicialmente, ambos intentaron eludir los sentimientos que se habían despertado en una fiesta en la que cruzaron miradas . Sin embargo, la atracción pudo más y, al poco tiempo, ambos protagonizaron un affaire sobre el que Verita se pronunció décadas después del fallecimiento de Bogart, quien murió el 14 de enero de 1957.

Según Verita Thompson, Lauren Bacall la consideraba "una pesadilla"

“A Bogie no le gustaba bailar, pero igual bailamos toda la noche y nos convertimos en amantes” , le contó Thompson a la prensa en declaraciones recogidas por la publicación The Guardian. En 1982, en tanto, la mujer escribió sus memorias, Bogie y yo: una historia de amor. “Él siempre me decía que hacíamos una pareja perfecta porque teníamos muchas cosas en común y nos parecíamos en varios aspectos”, manifestó Verita, quien también se autodefinió como “la peor pesadilla” para Lauren Bacall, con quien el actor se casó en mayo de 1945. “Durante la ceremonia miré a Bogie y vi que tenía lágrimas en los ojos. Me dijo que fue porque finalmente había entendido el significado de las palabras que se dijeron en la ceremonia”, expresó Bacall sobre esa historia de amor inolvidable.

*Colin Farrell y Elizabeth Taylor, una conexión muy profunda

Colin Farrell mantiene vivo el legado de la actriz Rachel Murray - Getty Images North America

El actor irlandés nunca pasó por el altar, pero tuvo romances de alto perfil, como aquellos que vivió con la actriz británica Amelia Warner; con la madre de su primer hijo, la modelo Kim Bordenave; con la intérprete polaca Alicja Bachleda, con quien tuvo a su segundo hijo; y con reconocidas figuras como Britney Spears y Angelina Jolie. A pesar de que el protagonista de Los espíritus de la isla no suele hablar de su vida privada, el especial vínculo que lo unió a la leyenda del cine, Elizabeth Taylor, lo marcó tanto, que se pronunció al respecto tras la muerte de la protagonista de Cleopatra, en marzo de 2011. “Con Elizabeth tuve la relación más romántica de mi vida”, declaró el actor , quien brindó detalles sobre esa historia tan cálida, que surgió en los últimos años de vida de la actriz. El actor le enviaba flores a su casa hasta que Taylor lo invitó formalmente a que la visite.

“Ese fue el comienzo de algo que fue muy genial, que duró dos años y medio y que yo sentí como una historia romántica, posiblemente la única que tuve”, añadió el actor, quien compartió que ambos reforzaron su lazo a través de llamadas nocturnas. “Ella no dormía mucho por las noches y yo tampoco, así que siempre la llamaba tarde y hablábamos muchísimo, yo la adoraba, era una mujer espectacular”, enfatizó. Luego del fallecimiento de la actriz, Farrell siguió involucrado en causas que ella apoyaba y se convirtió en embajador de la fundación de Elizabeth contra el VIH. “Fui lo suficientemente afortunado como para conocer a Liz y tuve siempre en claro lo importante que esta fundación era para ella”, declaró en 2022, cuando recibió una distinción por su trabajo.

*Helen Mirren, Liam Neeson y sus recientes revelaciones

Helen Mirren y Liam Neeson, juntos en The Graham Norton Show Matt Crossick - PA Images - PA Images

Tanto Helen Mirren como Liam Neeson han estado siempre asociados a las relaciones que marcaron sus respectivas vidas. En el caso de Mirren, la que la une al director Taylor Hackford, con quien se casó en 1997; y en cuanto al actor, a la que tuvo con la recordada Natasha Richardson, el gran amor de su vida, quien murió en 2009 en un accidente de esquí. De todos modos, en recientes declaraciones, el actor de Búsqueda implacable contó que tuvo un muy lindo vínculo con la ganadora del Oscar. “Es una mujer notable y una actriz extraordinaria. Debería sentirme honrado de haber pasado tres o cuatro años con esa dama. Ella es realmente de otro mundo”, dijo en una charla con ET Canada sobre la relación que entabló con Mirren luego de la química que sintieron en el rodaje de la película Excalibur, en 1980.

Liam Neeson y Helen Mirren en una escena de la película Excalibur

En 2018, en una aparición en conjunto en el programa de Graham Norton, Neeson ya había rememorado la relación, para sorpresa de su colega. “Recuerdo estar en el set y pararme con Ciarán Hinds mientras Helen caminaba hacia nosotros vestida con su traje completo de Morgana Le Fey y ambos dijimos: ‘Oh’ y me enamoré. Creo que Ciaran también lo estaba, pero yo estaba muy enamorado”, reveló el intérprete, quien dejó boquiabierto a la actriz. “Nunca lo supe, nunca me lo has dicho. Es increíble”, dijo ella, y aclaró que su relación no fue casual sino muy seria, tanto así que vivieron bajo el mismo techo por cuatro años, aunque con un perfil muy bajo .

“Antes de conocerla y trabajar juntos, había leído en alguna parte que si le gustaba un chico, imitaría su forma de caminar a sus espaldas. Me di la vuelta un día y ella me estaba haciendo eso”, apuntó Neeson sobre Mirren y la dinámica de una relación sobre la que poco se sabía hasta que sus protagonistas hicieron alusión a la misma.

*Carrie Fisher y una confesión que molestó a Harrison Ford

Harrison Ford y Carrie Fisher, intercambiando sonrisas cómplices ante la mirada de Mark Hamill

En 2016, mismo año de su fallecimiento, la querida actriz Carrie Fisher estaba promocionando el inminente lanzamiento de sus memorias, El diario de la princesa, cuando aludió a cómo la relación con su colega y compañero en Star Wars, Harrison Ford, se había trasladado fuera del set. “Fue muy intenso”, contó Fisher en diálogo con revista People, adelantando lo que se podía encontrar en las páginas de su libro autobiográfico. “Éramos Han y Leia durante la semana y Carrie y Harrison durante el fin de semana”. En ese momento, la actriz y escritora también reveló que el efímero vínculo comenzó cuando, tras una jornada de rodaje, Ford se ofreció a llevarla a su casa, lo que fue el punto de partida de una relación muy apasionada que duró pocos meses en el año 1976.

Harrison Ford y Carrie Fisher protagonizaron un apasionado romance

Tras escuchar las declaraciones, el actor se mostró enojado por el modo en el que Fisher dio a conocer ese vínculo que habían decidido mantener en secreto , ya que Ford estaba casado con Mary Marquardt. Por otro lado, también surgieron rumores de una demanda contra Carrie. “Le dije que encontré los diarios, que no había visto desde que los escribí, y que los iba a publicar. Él solo dijo ‘abogado’”, fue la respuesta de Fisher. “Le conté que podía quitar cualquier cosa que no le gustara. Se los envié, pero nunca hizo algún comentario. Supongo que no odió nada. Sé que todo el asunto lo avergüenza. Para eso está, para avergonzarnos a todos de nuevo”, añadió la actriz, quien murió el 27 de diciembre del mismo año en que su libro generó una gran revolución.

En marzo de 2018, Ford la recordó con mucho cariño, demostrando que los viejos rencores se disiparon al enterarse de la partida de la actriz. “Cuando pienso en el día de hoy, realmente lamenté no tener al otro miembro de nuestro trío para celebrar con nosotros, pero siento su presencia”, dijo el actor en referencia a Fisher, en el marco del reconocimiento que le dieron a Mark Hamill con la estrella del Paseo de la Fama de Hollywood.

*Whitney Houston, Michael Jackson y una boda que quedó trunca

Whitney Houston y Michael Jackson planeaban casarse Grosby Group

En los 90, dos titanes de la música, Michael Jackson y Whitney Houston, se mostraban juntos públicamente asegurando que los unía una profunda amistad. Luego de la muerte de ambos, en 2009 y 2012, respectivamente, el guardaespaldas del rey del pop divulgó información a la prensa sobre un presunto romance entre los artistas. “Whitney prácticamente se mudó con Michael y tuvieron un vínculo como cualquier otra pareja” , aseguró Matt Fiddes en sus dichos al periódico The Sun. Asimismo, el hombre reveló que Jackson estaba tan enamorado de Whitney que contemplaba casarse con ella.

El productor David Gest, exmarido de Liza Minnelli, era muy cercano a ambos intérpretes, y no dudó en respaldar los dichos de Fiddes. Además contó que Houston correspondía los sentimientos del cantante de “Thriller”. En declaraciones brindadas a The Indian Express, Gest contó que Jackson “era muy tímido como para pedirle matrimonio”. En esa misma época, trascendió un escándalo: que la cantante habría tenido un affaire con Jermaine, uno de los hermanos de Michael, lo que habría sido el detonante para la disolución de su vínculo.