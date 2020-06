Linda Cristal: sus pretendientes en Hollywood, matrimonios y su verdadero amor

Linda Cristal, la actriz argentina que triunfó en Holllywood: la vida amorosa de una estrella a la que nunca le faltaron pretendientes

Linda Cristal , la actriz argentina que brilló en Hollywood , recordada por su papel de la joven Victoria Montoya en El gran Chaparral, murió ayer a sus 89 años . A lo largo de su vida tuvo muchos candidatos, y de variadas nacionalidades, pero hubo sólo un hombre con quien apostó a formar una familia: su segundo marido, Yale Wexler.

Marta Victoria Moya Peggo Bourges , así era su verdadero nombre, y era hija de padre italiano y madre francesa. En su adolescencia un accidente automovilístico cambió el rumbo de su vida. Sus padres murieron y quedó a cargo de su hermano mayor, quien la impulsó a seguir sus sueños de convertirse en actriz.

Desde sus 20 años fue una mujer valiente a la que no le tembló el pulso cuando en 1950 tuvo que firmar su matrimonio con el actor argentino Tito Gómez . Juntos viajaron a México donde había una gran industria de cine en auge que los esperaba, y rápidamente ambos tomaron caminos separados.

Aquél fugaz matrimonio encabeza la lista de sus "amores", pero quien de verdad hizo latir su corazón fue el empresario petrolero Robert Champion . La actriz ya era un rostro conocido, y había pasado ocho años de soltería sin echar raíces con ninguno de sus pretendientes. El celestino fue Conrad Hilton, quien la invitó a la inauguración de su nuevo hotel en La Habana.

Champion y Cristal terminaron en el altar en 1958, pero estuvieron muy lejos de ser unos "recién casados" felices. La distancia fue el principal problema: el petrolero tenía sus negocios en Venezuela, y vivía la mayor parte del año allí. La actriz no deseaba vivir en un país de política inestable que estaba en los días previos al derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez.

Linda Cristal en la película Vacaciones sin novia (1958), junto a Tony Curtis

Las largas separaciones de su marido terminaron en un divorcio antes de cumplir un año de matrimonio. Sin embargo, la mujer a la que el productor Raúl de Anda bautizó como " Linda Cristal ", porque "su piel era transparente como el cristal" y por su imponente belleza, no se dio por vencida en el amor.

Al año siguiente conoció al hombre con el que volvería a dar el "sí quiero": Yale Wexler , actor y millonario por herencia. Juntos tuvieron dos hijos , Jordan y Gregory, y se abocó a criar a los pequeños durante un buen tiempo. Su marido dejó la actuación, produjo algunas películas, hasta que se dedicó por completo al rubro inmobiliario con la venta y compra de propiedades.

Sorpresivamente se divorciaron en 1966, después de seis años de amor, pero según contó la actriz en distintas entrevistas, su vínculo siguió siendo muy bueno y criaron juntos a sus hijos. A pesar de que los romances de la actriz no terminaron en su segundo marido, sin dudas fue su relación más duradera y la más importante.

La bella Linda Cristal y elenco de El Gran Chaparral

Otro nombre que resonó fuerte en la vida amorosa de Cristal fue Adam West , " el primer Batman ". Visitaron juntos el programa Sábados circulares (Canal 13) en 1968, conducido por Pipo Mancera, en una de sus visitas a su tierra natal. También se le atribuyeron otros romances fugaces con Cary Grant , John Saxon y el director Hugo Fregonese.

Aquella bella morocha que brilló en Hollywood en la década del 60 tuvo muchos candidatos que dijeron presente y le ofrecieron una vida llena de amor, pero no volvió a pasar por el altar ni a entregar su corazón.

En 1988 dijo en una entrevista con Chicago Tribune : "Disfruto estar soltera. Estoy tan ocupada que no tengo mucho tiempo para pasar con alguien". Y aseguró: " No creo que vuelva a casarme , pero no digo nunca porque eso no existe, al igual que para siempre tampoco existe".