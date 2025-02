“Lista negra”. Denise Richards reveló que fue acosada sexualmente y presionada para guardar silencio

A sus 54 años, y con más de tres décadas de carrera dentro de la industria audiovisual, Denise Richards está “asombrada” por los cambios sísmicos que trajo el movimiento #MeToo en Hollywood para las mujeres. “Definitivamente tenía que haber un cambio, y no solo en la industria del entretenimiento”, expresó hace unos días antes de relatar una experiencia personal.

Cuando era joven, hubo un momento en el que intentó presentar una demanda por acoso sexual y fue presionada para guardar silencio. “ Me dijeron que me iban a incluir en una lista negra” , contó la estrella de 007, el mundo no basta en una charla con la revista People. “Me sentí muy vulnerable”, recordó sobre este hecho que sucedió en los comienzos de su carrera, durante los años 80. “Esta era la carrera que yo quería hacer. Que te digan que nunca vas a trabajar en una industria que te apasiona, es algo muy duro”.

Denise Richards se convirtió en un ícono de belleza en los 90

“ Me alegro de que las mujeres puedan tener más voz y estar más protegidas ”, dijo alagando lo que ha ocurrido en Hollywood en los últimos años, en donde las mujeres comenzaron a exponer las situaciones de abuso a viva voz, exponiendo a los hombres que durante años aterrorizaron a muchas actrices. “Si eso me pasara a esta edad, lo afrontaría de otra manera, pero era muy joven y una desconocida que acababa de empezar”, aseguró.

Richards aprende mucho gracias a sus tres hijas: Sami, de 20 años, Lola, de 19, y Eloise, de 13, las dos primeras fruto de su romance con Charlie Sheen y la última una niña que adoptó en 2011. “ Veo a mis hijas haciendo nuestro programa y siendo mujeres fuertes y pienso que si hubiese tenido ese apoyo habría sido capaz de manejar esas situaciones de manera diferente ”, aseguró mencionando el nuevo reality show familiar en el que también participa su marido, Aaron Phypers, llamado Denise Richards & Her Wild Things, el cual se estrenará el 4 de marzo.

Denise Richards junto a sus tres hijas, las dos adolescentes que tuvo con Sheen, y Eloise, la niña que adoptó cuando estaba soltera Instagram

“Ojalá yo hubiese tenido la confianza en mí misma que tienen ellas”, reflexionó sobre sus herederas. “Estoy muy orgullosa de ellas, orgullosa de que digan lo que piensan... A veces no tienen filtro, y eso en ciertas ocasiones es bueno”, añadió. “Y o, cuando empecé mi carrera, estaba pendiente de agradarle a la gente, y me encanta que mis hijas, a esta altura de sus carreras en donde recién comienzan, sean capaces de hablar claro . A veces les digo: ‘Tal vez es bueno que bajes el tono’, pero en general me alegra que puedan decir lo que piensan”.

La mala experiencia de Richards con casos de acoso no se remonta solo a su vida laboral, cuando tenía 15 años también vivió un momento traumático con un hombre. Hace poco, durante su aparición en la serie de Fox Special Forces: La prueba más dura del mundo, contó el momento en que un hombre trató de sacarla a la fuerza del hall de un hotel durante un viaje con sus padres y su hermana pequeña

“No podía gritar, no podía moverme y mi cuerpo se paralizó”, contó sobre este hecho, que ocurrió cuando tenía 15 años. “Gracias a Dios pasó una mujer que hizo contacto visual con él y me soltó y salió corriendo. Ni siquiera pude gritar, eso es lo que no podía creer”, recordó.

Con el tiempo logró superar el miedo que le dejó esa experiencia, sin embargo, está atenta a que sus hijas sepan como actuar ante algo similar. “Seguí adelante, pero sé que no quiero que mis hijas pasen alguna vez por esa situación, ante algo similar, me gustaría que sepan defenderse”, expresó. “Mi mamá siempre decía: ‘Esto también pasará’. También me decía: ‘Siempre hay alguien que lo pasa peor, y vos lo vas a superar. Con los años me di cuenta de que soy más fuerte de lo que creía”, culminó.

LA NACION

Temas Denise Richards