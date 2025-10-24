La broma de Charlie Sheen a Denise Richards que le costó 1 millón de dólares: “No creí que ella fuera capaz de hacerlo”

Se amaron, llegaron a odiarse y desde hace un tiempo mantienen una relación amistosa que les permite sacar los trapitos al sol sin que el otro lo sienta como una provocación. Esta semana, Charlie Sheen reveló un episodio inédito de su relación con su exesposa Denise Richards, y al contarlo no supo si debía reírse o llorar.

El protagonista de Two and a Half Men recordó en una entrevista concedida al podcast de KCF Radio, conducido por Kevin Clancy, que una broma que le realizó a su exesposa terminó de una manera inimaginable y se vio obligado a desembolsar un millón de dólares.

Denise Richards y Charlie Sheen en 2012 Elsa - Getty Images North America

“Una vez le hice un cheque a Denise por un millón de dólares el día de su cumpleaños, como una broma”, comenzó relatando. “Pero se lo quedó y se lo tomó muy en serio. Tanto, que un mes después lo cobró”, continuó.

Sheen no pudo precisar si el hecho ocurrió mientras estaban casados, pero dejó en claro que su intención nunca fue que ella terminara cobrando esa cheque. “Si ocurrió mientras estábamos casados, ¿eso lo hace más doloroso?”, se preguntó. De todas formas, admitió: “Si hubiese estado en su lugar, posiblemente también lo hubiese cobrado”.

Sin embargo, la acción de la protagonista de Criaturas salvajes lo tomó totalmente por sorpresa. “No creí que ella fuera capaz de hacerlo. ¡Al menos podría haberme avisado que iba a sacar 1 millón de dólares de mi cuenta bancaria!“, señaló un poco en broma y otro poco en serio. Y se imaginó la conversación que podrían haber mantenido en ese momento, antes de ser ”desfalcado". “Oye, parece que estás conduciendo hacia algún lado”, se imaginó que le decía a su exesposa por teléfono, y ella le respondía: “Sí, al banco, en realidad”.

Luego de varios años distanciados, Sheen y Richards se mostaron juntos en el estreno del documental sobre la vida del actor de Two And A Half Men LISA O'CONNOR - AFP

A pesar de la sorpresa, y al menos por este hecho puntual, no hubo rencores: “Supongo que debo sentirme agradecido por el hecho de que había suficiente dinero en esa cuenta para que el cheque no rebotara”, añadió Sheen.

Clancy estuvo de acuerdo: “La verdad es que seguramente estabas haciendo las cosas bastante bien si podés darle accidentalmente 1 millón de dólares a alguien sin quedar en bancarrota”, señaló.

Sheen y Richards se casaron en junio de 2002, y luego llegaron sus hijas Sami, de 21 años, y Lola, de 20. En medio de acusaciones de violencia, la actriz solicitó el divorcio y allí la pesadilla se volvería de terror para ambos: el proceso duró más de un año y se desarrolló con los medios poniendo la lupa en la descarnada lucha por la división de bienes y sobre los romances extramatrimoniales que salían a la luz de a borbotones. Mientras duró el juicio, la actriz dio a luz a su hija menor.

Sami Sheen es una de las dos hijas que Charlie Sheen y Denise Richards tuvieron durante su matrimonio entre 2002 y 2006 @charliesheen - @charliesheen

Con el tiempo, ambos lograron encaminar su relación para hacerse cargo de una crianza compartida. Seguramente, la decisión de Sheen de internarse para dejar atrás su adicción a las drogas, al alcohol y al sexo ayudaron bastante para que pudieran reencontrarse desde otro lugar.

Lo cierto es que desde hace años, la expareja mantiene una relación afectuosa. Tanto, que Richards aceptó participar de la docuserie que repasa la vida de Sheen, desde su infancia como parte de un clan estelar, hasta sus momentos más oscuros. Uno de esos momentos más fuertes fue su renuncia al protagónico de la exitosísima serie Two and a Half Men, luego de haber revelado que había contraído VIH años atrás y de pedirle disculpas a las y los acompañantes sexuales con los que había mantenido relaciones esporádicas y no tanto.

Él mismo convocó a Richards para que brindara testimonio en el documental de Netflix y ella aceptó sin dudarlo. El día del estreno, que llevó a cabo el 4 de septiembre, la actriz escribió en su cuenta de Instagram: “¡Qué gran viaje! ¡Cuántos altibajos! Pero cuando la vida se pone difícil, en el fondo sabemos que podemos contar el uno con el otro. Estoy muy orgullosa de él y me siento verdaderamente honrada de que me haya pedido ser parte de su historia”.