El emotivo abrazo de Charlie Sheen y Denise Richards, a dos décadas de su escandalosa separación

En una reciente entrevista, Charlie Sheen confesó que se pasó la última década pidiéndole disculpas a todas las personas a las que hirió durante los momentos más oscuros de su vida. Y, al parecer, sus súplicas surtieron efecto, al menos, en su exesposa, Denise Richards.

El actor presentó este jueves el documental producido por Netflix sobre su vida, y la protagonista de Criaturas salvajes estuvo allí, junto a él. Y la buena relación que hoy reina entre ellos quedó evidenciada en un cariñoso abrazo que se dieron ante las cámaras y las miradas de todos los presentes.

Charlie Sheen junto a su exesposa Denise Richards en la presentación del documental sobre la vida del actor LISA O'CONNOR - AFP

Después de permanecer durante ocho años alejado de las drogas, el alcohol, las prostitutas y los escándalos mediáticos, Sheen se tomó su tiempo para analizar su pasado y el resultado de sus reflexiones se materializó por partida doble. Es que, además del documental, escribió un libro con sus memorias, The Book of Sheen, que sale a la venta el 9 de septiembre.

En el documental, su coprotagonista de Two and a Half Men, Jon Cryer revela que, según su percepción, Sheen nunca se sintió merecedor de su éxito. “Fue muy revelador”, indicó el actor al respecto, y añadió que él en persona invitó a todas las personas que dan su testimonio en el especial de Netflix. Entre ellas, se encuentran además su exjefe Chuck Lorre, sus dos exesposas, Richards y Brooke Mueller, e incluso su exdealer, Marco.

Sheen y Richards estuvieron casados entre 2002 y 2006 LISA O'CONNOR - AFP

Este jueves, Richards decidió dar un paso más allá y, con la mejor de sus sonrisas, lo acompañó también en el estreno. La pareja estuvo casada entre 2002 y 2006 y se separaron en medio de un gran escándalo, con denuncias incluidas.

La última vez que habían sido vistos juntos fue en febrero de 2005, cuando se dejaron fotografiar en la alfombra roja de la entrega de los premios del Sindicato de Actores de Cine, un mes antes de que Richards presentara una demanda para poner fin a su matrimonio.

La pareja de actores son padres de Sami, de 21 años, y Lola, de 20. En 2023, Sheen le dijo a People que la relación entre ambos había mejorado y que se encontraba en un lugar “absolutamente amistoso”. Este año, Richards brindó su propia versión de los hechos en el podcast Whine Down. “Soy amiga de Charlie, pero me gustaría que fuéramos más cercanos, que pudiéramos hablar todo el tiempo y apoyarnos de verdad con nuestras hijas. Pero esa no es la relación que tenemos”, reveló. Sin embargo, celebró que ya “no hay discordia” entre ellos.

Sheen convocó a Richards para que brindara su testimonio en el documental LISA O'CONNOR - AFP

Las hijas de ambos y los otros tres hijos del actor fueron fundamentales en su recuperación. Sheen tocó fondo cuando lo despidieron de Two And A Half Men en marzo de 2011. En 2017, Sheen finalmente se desintoxicó. “Tenés que estar dispuesto a hacerlo. Solo vos podés salvarte”, indicó. Y explicó que tomó la determinación de cambiar de hábitos cuando se puso a pensar en qué clase de padre quería ser. “Deseaba que Cassandra, Sami, Lola y los gemelos Max y Bob, pudieran confiar en mí”, indicó.

Durante sus momentos más oscuros, Sheen asegura que ha defraudado a muchos de sus seres queridos, y que si bien ha hecho las paces con casi todos, perdonarse a sí mismo ha sido lo más difícil. “El perdón sigue evolucionando. Todavía siento lo que llamo ‘escalofríos de vergüenza’. Estos son los momentos que me impactan, de los recuerdos, decisiones y consecuencias atroces. Cada vez son más frecuentes, así que supongo que estoy progresando. Lo interesante de enmendar los errores es que la mayoría de la gente ha dicho: ‘Oye, sí, somos buenos, pero esperamos que también te hayas perdonado a vos mismo’”.

La expareja junto al director Andrew Renzi LISA O'CONNOR - AFP

“No he bebido ni una gota desde entonces. Llevo una lista mental de las peores y más vergonzosas cosas que he hecho, y puedo repasarlas mentalmente si me apetece tomar una copa”, afirmó. En cuanto a las drogas, las dejó antes de dejar el alcohol y asegura que no le interesa volver a consumirlas. “Sea cierto o no, me gusta pensar que la próxima dosis me mataría”, explicó.