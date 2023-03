“Lloré mucho”: la actriz de Stranger Things, Grace Van Dien, reveló por qué decidió alejarse de la actuación

escuchar

Grace Van Dien conoce los vericuetos de Hollywood desde mucho antes de volverse popular por su participación en Stranger Things. Bisnieta del actor Robert Mitchum por parte de su madre, Carrie, e hija de Casper Van Dien, la actriz escuchó desde su más tierna infancia toda clase de historias infames sobre los hombres poderosos de la industria del espectáculo, pero esta vez le tocó vivirlo en carne propia .

La actriz, que interpreta a Chrissy en la exitosa serie de Netflix compartió con sus seguidores de Twitch el motivo por el que decidió poner en pausa su carrera actoral: “De hecho, he rechazado, en las últimas dos semanas y media, cuatro películas. Aquí está la cuestión: he visto que algunas personas están molestas conmigo por rechazar proyectos de actuación y decidir transmitir más en distintas plataformas, pero el hecho es que, en los últimos proyectos en los que he trabajado, no tuve las mejores experiencias con algunas de las personas para las que tuve que trabajar. Y en estas plataformas puedo elegir con quién pasar el rato y con quién hablo”, expresó.

Continuó: “ En una de las últimas películas que hice, uno de los productores me pidió que contratara a una chica con la que él se acostaba y luego me pidió que hiciera un trío con ellos. Así que, ese es mi jefe. No lo hice: lloré mucho. Estaba muy molesta. Cuando las personas me preguntan por qué el streaming es mejor para mi salud mental, bueno, por esas cosas: puedo quedarme dentro de mi casa y jugar videojuegos. Y no tengo a mi jefe pidiéndome tener sexo con él”.

Grace Van Dien en una escena de Stranger Things

La actriz, que participó recientemente en películas como Roost, V for Vengeance y Julius Caesar Live!, continuó: “Pero lo manejé de la manera correcta. Se lo conté a mi agente. Mi compañera de reparto estaba allí conmigo y me dijo: ‘¿Escuché eso correctamente?’ Le dije que sí, y me llevó con ella a dar un paseo. Pasamos juntas momentos miserables y lloramos mucho”.

Van Dien concluyó: “ Es por eso que voy a quedarme con las transmisiones en vivo por un tiempo. Estoy feliz aquí. Además, estoy desarrollando mis propios proyectos y espero que alguien decida financiarlos, porque entonces tendría el control del set y no voy a pedirles a mis actores que se acuesten conmigo ”.

Si bien su paso por la quinta temporada de Stranger Things le brindó cierta popularidad, también le hizo sentir por primera vez el acoso de los haters. Su personaje, una chica “popular” se convierte en el inesperado interés amoroso de otro nuevo personaje, el bravucón segregado Eddie Munson, interpretado por Joseph Quinn. Si bien no tuvieron muchas escenas juntos, la química entre los personajes era tan evidente que los fans de Quinn comenzaron un despiadado ataque en las redes contra Van Dien.

En su momento, la actriz decidió mostrar algunos de los mensajes privados que recibía a diario, pero en la última edición de la London Comic Con, Quinn abordó también el tema. “ Fue tan horrible... Hablé mucho con ella sobre el tema. Internet es un lugar muy implacable; un lugar donde la gente puede mostrar mucho apoyo o movilizarse en torno al odio y a la desinformación ”, reflexionó.

Y continuó: “Lo que ocurrió con Grace y lo que le ocurre a muchísima otra gente es indicativo de dónde estamos ubicados culturalmente. ¡La criticaban solo por su personaje! Es repugnante. No sé qué decir aparte de que todo eso apesta”.

