Lo vi en Instagram: qué pasa con las hermanas Escudero y la abducción de Mariano Martínez

¡Hola changos! Aquí Juariu, la que espía a la farándula argentina (porque para trabajar en algo serio están ustedes). Como yo sé que seguramente se están preguntando ¿qué hicieron los famosos este fin de semana? (eso o de qué vive Ivana Nadal; bueno, tal vez solo me lo pregunto yo), aquí les traigo lo importante, lo que seguro quieren saber desesperadamente: dónde hay que afiliarse para ser parte de la secta Montaner (ahre que sí). Pero no, vengo con datos que no suman, pero que tampoco restan para empezar la semana.

Si bien fue una semana bastante tranquila en la farándula, basta con rascar un poco la olla para encontrar algo y si algo me gusta, es rascar la olla. Un posible romance de una periodista con una mopa, una pelea entre hermanas, una nueva secta... y ¿el fin de una era? ¿Se cerró la grieta que realmente importa?

Qué estuvieron haciendo los famosos este fin de semana, por Juariu

Me gusta empezar con buenas noticias porque es lunes y uno las necesita. Como todos sabemos, Pampita Ardohain ya tuvo a su bebé, ya volvió a trabajar en “La Academia” y a conducir su programa en Net TV, ya bailó en el caño e hizo dos producciones de fotos... (¡Y yo, sin hijos, lo que me cuesta ir una vez por semana al gym!). ¿Será que vive en un espacio temporal distinto al de todas las mortales y desde su parto a hoy pasaron cinco años? No. Esto fue a las dos semanas de ser madre y eso no es todo. Esta semana sucedió un hecho histórico, que marcará los libros de historia de nuestro querido país: Nicole Neumann le comentó una foto a Pampita en Instagram. No sé si como sociedad estamos preparados para este acontecimiento, para valorarlo en su justa medida. Son como esos momentos que vas a recordar siempre, como cuando Moria Casán se peleó con Silvina Escudero y la apodó “Escupidero”, el mejor apodo en los últimos años (no lo digo yo, lo dice la ciencia).

La foto de la hija de Pampita Ardohain y el mensaje que le dejó Nicole Neumann

Y ya que hablamos de Silvina Escudero, yo sé que es feriado y recién empieza la semana como para traerles malas noticias, pero... está enfrentada a quien jamás hubiera imaginado: su hermana. Todo comenzó cuando Vanina Escudero y su marido, Álvaro Navia, decidieron irse a vivir a Uruguay. Parece que ese fue el motivo que hizo que Silvina estallara y desde ese momento los likes en las redes sociales de las hermanas desaparecieron. Me resultó extraño y fue ahí cuando descubrí lo peor: no se siguen en esa red social. Quedé impactada. Y no solo eso, también se mandan mensajes subliminales donde hablan de “excusas” . Porque eso hacen mucho los famosos en sus cuentas. Publican mensajes, dejan de seguirse, vuelven a seguirse, likean, pero después les agarra amnesia y no se acuerdan, en otras palabras: no se hacen cargo.

Silvina y Vanina Escudero... ¿se mandan indirectas por las redes?

Y ya lo dijo el Martín Fierro: “los hermanos sean seguidos, esa es la ley de Instagram”. Bueno no era así, pero estoy segura que si lo escribiera hoy, sí hubiese sido algo así. Pero en este caso hay esperanzas, una luz al final del túnel: en las últimas horas, Silvina volvió a seguir a su hermana en las redes, no así Vanina. Pero no pierdo la fe. Un país entero está esperando esta reconciliación y cuando eso suceda, los espero a todos en el Obelisco porque los gustos hay que dárselos en vida.

A mí realmente la farándula me preocupa, hermanas inseparables peleadas, famosos abducidos por las redes y nadie dice nada. ¿Acaso están planeando alguna campaña con Santi Maratea o con algún hashtag para liberar a Mariano Martínez de Tik Tok? Porque está abducido por la aplicación, se sabe. Estoy convencida de que contra su voluntad está siendo obligado a hacer los videos más perturbadores (pero con un pelazo, digamos todo) y ante los que una se queda pensando: ¿qué hace, señor? También esta la posibilidad de que sea una jugada maestra para mantenerse vigente, ¡cosa que logró! Porque no solo tiene miles y miles de reproducciones en sus videos sino que próximamente va a estar en el ritmo “salsa de tres” en “La Academia” con Luciana Salazar (aplausos de pie).

El acting de Mariano Martinez al ritmo del trap

También está el caso de una famosa enamorada de un canje y no, no es Vicky Xipolitakis. Estoy hablando de Agustina Kämpfer. ¿Nos vamos a seguir haciendo los tontos o vamos a hablar de que tiene una relación sentimental con una mopa? Porque yo hace tiempo vengo avisando que esto de los canjes y los famosos se va a descontrolar y ya está sucediendo. Podemos ver a Agustina yendo de vacaciones con la mopa, durmiendo con la mopa, bailando con la mopa, besándose con la mopa, etcétera. Prácticamente hace todo con el artículo de limpieza, menos limpiar. Y sí, esto se nos fue de las manos; es ese delgado límite donde no sabemos distinguir: ¿secta o canje?

¿Es necesario tanto amor? Agustina Kämpfer y un canje que se fue de las manos...

¿Qué nos espera la semana que viene? Es imposible de predecir y es por eso que me gusta tanto la farándula argentina. Este fue mi reporte semanal de lo que tenés que saber de los famosos para empezar tu semana con la información importante que va a sacar a este país adelante. De nada.