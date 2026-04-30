María Belén Ludueña y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, tuvieron este jueves, por cesárea, a su hijo Vito. El matrimonio compartió, en un posteo conjunto en Instagram, la primera foto del bebé segundos después de haber nacido.

“¡Bienvenido, Vito! ¡Somos muy felices por tu llegada! Te amamos. ¡Muchas gracias a todos por el cariño!”, escribieron. “Están bien los tres″, aseguraron a este diario fuentes cercanas a Macri.

Vito nació a primera hora de este jueves en el Sanatorio Otamendi, donde se había programado la cesárea. En las últimas horas, la periodista, madre primeriza, compartió las imágenes junto a su Macri previo a ingresar al hospital. “Última foto de 2”, escribió en su Instagram.

La primera foto de Vito, el hijo de Belén Ludueña y Jorge Macri. @mariabelenluduena

En las últimas horas, Ludueña comenzó a despedirse de su panza de embarazada con una imagen que subió a sus redes sociales y que le decía “¡Chau! ¡Te voy a extrañar! Gracias virgencita por este embarazo privilegiado”. El embarazo fue confirmado este noviembre por Macri, que ya es padre de dos varones y una mujer. En ese entonces, el jefe de Gobierno porteño contó que desde hacía tiempo que con su pareja buscaban tener un hijo juntos.

“¡Todo este amor y más es para vos mi vida! Así te esperamos. Gracias virgencita por cumplirnos el deseo y muy agradecida por todos sus rezos y estampitas“, escribió Ludueña apenas se enteró de la noticia y lo hizo público.

La primera foto de Vito, el hijo de Belén Ludueña y Jorge Macri.

La pareja confirmó su relación a fines de 2018. Se habían visto de cerca en un programa de televisión: “Lo conocí [a Jorge Macri] trabajando en un programa de tele... Yo hacía una columna en un programa de Canal 26 y él se acercó. Siempre fue respetuoso”. “Cuando lo conocí, dije: ‘Qué buena onda tiene este tipo’. Me había caído muy bien. Me acuerdo que buscó alguna excusa para pedir mi teléfono y yo no le daba mucha bola. Tenía algunos prejuicios porque se dedica a la política y, además, es más grande que yo”, precisó entonces la ahora esposa del jefe de Gobierno porteño.

El 12 de noviembre de 2022, Ludueña y Macri se casaron en una ceremonia íntima y posterior festejo en el Hotel Alvear, al que asistieron figuras del ámbito político y televisivo.

Finalmente, el 12 de noviembre de 2022, Ludueña y Macri se casaron en una ceremonia íntima y posterior festejo en el Hotel Alvear, al que asistieron figuras del ámbito político y televisivo.