Quién es Florencia Facch, la influencer que se volvió viral por su impresionante parecido a la China Suárez

Lejos del escándalo mediático, María Eugenia “La China” Suárez goza de un éxito relevante tras el estreno de la segunda temporada de En el barro, que la colocó en boca de todos y que se acopló además con el estreno en eltrece de la novela La hija del fuego. Ambas tiras no solo pusieron en escena a la actriz, sino que revolucionaron las redes sociales, el mismo nicho en el que Florencia Facch ganó preponderancia por parecerse a la pareja de Mauro Icardi.

El aspecto físico es casi idéntico a la China, no solo por la fisonomía de su rostro, sino por el color de ojos y pelo. Esto no pasó desapercibido para la comunidad virtual, que de inmediato comenzó a seguirla y la volvió un personaje de destaque, al punto que muchos ya desean verla en alguna ficción.

Florencia Facch es furor en las redes sociales por su similitud con la China Suárez (Fuente: Instagram/@flor.facch)

Según lo comunicó el periodista de espectáculos Nahuel Saa, “Florencia es la elegida para ser doble de la China Suárez en las escenas que se requiera para las series. Es increíble cómo se asemeja. Flor se sometió a varias intervenciones para lograr el parecido con la actriz”.

El productor de A la Tarde confirmó que Florencia Facch sería la doble de la China Suárez (Fuente: Instagram/@lacritiok)

Debido al revuelo que causó, la modelo publicitaria tiene su perfil privado, aunque ya posee 11 mil seguidores en Instagram, plataforma desde donde se hizo conocida. “Acuario girl”, así es como se presenta y de foto de perfil colocó una de ella con la luz del atardecer. Viste una musculosa blanca y el pelo lo lleva recogido. Gracias a ese plano se pueden notar los rasgos idénticos a la actriz.

Cabe remarcar que para ser doble de un actor es necesario hacer un trabajo arduo, ya que es vital copiar las técnicas, gestos, tono de voz y presencia escénica. En la mayoría de las ocasiones se utilizan para integrar escenas de espalda, donde el rostro casi ni se percibe, a diferencia de las interpretaciones de riesgo, donde se requiere de otra preparación.

Florencia Facch tiene la cuenta de Instagram privada, pero ya posee 11.000 seguidores (Fuente: Instagram/@flor.facch)

En su perfil oficial, Facch comparte a diario imágenes de su vida cotidiana y también de las campañas que realiza como modelo. Incluso en sus historias temporales hace cómplices a los seguidores de su rutina laboral.

Cada pose, cada atuendo y peinado la acercan más a Suárez, pero cabe remarcar que Facch no es la única que se volvió famosa por su parecido a la ex Casi Ángeles, sino que en abril del 2025 Priscila Rojas también recibió el título de “hermana gemela” de la China. La rosarina pasó a la popularidad por los videos que subía a los reels en los que promocionaba su tienda de ropa.

La joven realiza a diario publicaciones en su perfil que se vinculan a campañas publicitarias o propias de su privacidad (Fuente: Instagram/@flor.facch)

Con más de 150.000 seguidores, la influencer de indumentaria recibió un aluvión de admiradores que en los comentarios nunca dejaron de compararla con la actriz; además, un grupo de usuarios creó el movimiento “La Cofconeta”, que incluye a fans que replican escenas ficticias de la joven. Cabe destacar que tener el rostro parecido al de Suárez le sirvió a Rojas para poner su primer local físico en Rosario y un segundo en Córdoba.

Florencia Facch se hizo popular por sus rasgos faciales idénticos a Suárez (Fuente: Instagram/@flor.facch)

De esta manera, María Eugenia Suárez volvió a ser noticia, no solo por las ficciones que lleva adelante, una de Netflix y otra de Disney Plus. Sino que además dejó en claro cuánto impacto puede tener su presencia y aspecto, que cada mujer que se le parece de inmediato es noticia. En referencia a Florencia Facch, no se pronunció al respecto de forma pública y solo mediante su perfil de Instagram reproduce fragmentos de En el barro y celebra el éxito de La hija del fuego por la pantalla de eltrece.