“Careless Whisper”, la gran balada de los 80 de George Michael que surgió de una historia de amor a tres puntas

Gabriel Hernando PARA LA NACION

La muerte de George Michael, ocurrida el 25 de diciembre de 2016 en Inglaterra a los 53 años de edad, marcó el epílogo en la vida de uno de los cantantes, compositores y productores más destacados de la música pop. Su extraordinaria interpretación del tema “Somebody to Love” en el homenaje a Freddie Mercury celebrado en el estadio de Wembley, en abril de 1992, quizás haya sido uno de los momentos más sustanciales y recordados de una vasta y auspiciosa trayectoria que se había iniciado durante la primera mitad de la década del ochenta como parte de Wham!. Aquel dúo británico que completaba Andrew Ridgeley causó sensación gracias a un puñado de logradas canciones pop, entre las cuales sobresalió, sin dudas, “Careless Whisper”, considerada por muchos como la icónica balada de los 80.

El tema en cuestión surgió en 1981 cuando Michael se desempeñaba como DJ en el restaurante Bel Air, muy cerca de Bushey, en el condado británico de Hertfordshire. Como ya le había sucedido en otras oportunidades, las ideas musicales solían aparecer a bordo de algún medio de transporte tanto a la ida como volviendo de su trabajo. Y en el caso de “Careless Whisper”, el concepto de la línea de saxo inicial surgió en el preciso momento en que estaba abonando el pasaje de autobús de regreso a su casa. Originalmente, ese fragmento poseía letra pero luego el músico decidió descartarla y dejarlo sólo de modo instrumental con el objeto de mejorar la calidad de la composición. La tarea le llevó unos tres meses en total y se completó con Ridgeley aportando la secuencia de acordes de guitarra.

En cuanto a la parte lírica, “Careless Whisper” está inspirada en una experiencia personal del propio George Michael. A la edad de doce años, el creador de “Faith” acompañó a una de sus hermanas a una pista de patinaje sobre hielo situada en Londres. Allí conoció a una chica llamada Jane con la que había quedado absolutamente fascinado pero a la que jamás le dirigió la palabra, dada su timidez y su baja autoestima. “Yo era un chico gordo, con lentes y estaba muy enamorado de ella, aunque no tenía ninguna posibilidad”, contó tiempo después en Bare, su autobiografía.

George Michael en una habitación de hotel en Sydney, durante la gira mundial de Wham! de 1985 Michael Putland - Hulton Archive

Ya con 16 años, un aspecto diferente y en pareja con una joven de nombre Helen, Michael volvió a cruzarse con Jane quien, en un principio, no lo reconoció. Aunque luego de verlo en un concierto escolar como parte del grupo The Executive comenzaron a frecuentarse mientras él continuaba saliendo con Helen. George parecía tocar el cielo con las manos: de ser un perdedor total se había convertido en alguien que jugaba a dos puntas, situación que disgustó mucho a sus hermanas ya que sentían un cariño especial por Helen, quien nunca se enteró de lo sucedido. No conforme con ello, Michael redobló la apuesta y, sin terminar con Jane, inició una nueva relación con una chica llamada Alexis. Pero esta vez las cosas se complicaron: Jane se enteró de la existencia de Alexis y lo abandonó. Su sentimiento de culpa fue tal y perduró durante tanto tiempo que finalmente dio pie a la letra de la canción.

“Careless Whisper” atravesó dos etapas de producción. La primera de ellas tuvo lugar en Alabama junto al productor Jerry Wexler. Pero como Michael no quedó conforme con el resultado, decidió grabarla nuevamente y producirla él mismo. Esta nueva y definitiva versión, con el notable solo de saxo a cargo de Steve Gregory , fue lanzada al público en 1984 como parte de Make it Big, el segundo y exitoso álbum de Wham!. El tema ingresó en el duodécimo puesto del ranking británico de singles, alcanzando quince días más tarde la primera colocación que durante nueve semanas consecutivas le había correspondido a “Two Tribes”, de Frankie Goes to Hollywood. Mientras se mantuvo en la cima de su país natal a lo largo de tres semanas, la canción fue también número uno en los charts de veinticinco naciones, entre ellas el Billboard Hot 100 de Estados Unidos, en febrero de 1985 .

George Michael en el videoclip de "Careless Whisper" Captura de video oficial - La Nación

Si bien el tema llevó la firma de George Michael y Andrew Ridgeley, fue incluido en el segundo disco del dúo y formó parte del repertorio de Wham! en todos sus conciertos como uno de sus sucesos más grandes y vendedores (superó las seis millones de copias en todo el mundo), “Careless Whisper” es considerado técnicamente como el primer hit y el inicio de la carrera solista de Michael que comenzaría de manera concreta muy poco tiempo después. De hecho, el videoclip respectivo rodado en locaciones de Miami como Coconut Grove y Watson Island, y que colaboró de manera notable en la repercusión internacional de la canción a través de su alta rotación en MTV, está protagonizado sólo por George en el rol de un hombre que se siente culpable de llevar una doble vida y saber que su pareja pronto se enteraría de la existencia de una amante. ¡O dos!

Disímiles artistas de la talla de Mina, Jennifer Lopez, Richard Clayderman, Rufus Wainwright y Kenny G, entre muchos otros, han realizado versiones de “Careless Whisper”, a la vez que formó parte del videojuego de baile Just Dance 2014 y de la banda sonora del film Deadpool, estrenado en 2016.

Consciente del impacto absoluto que el tema generaba en el público y de su categoría de clásico, George Michael solía apelar a él como cierre de la mayoría de sus conciertos en solitario a través de una versión extendida que, aparentemente, era su preferida.