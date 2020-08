Lola Latorre, cansada de las agresiones, cerró su cuenta de Twitter

Molesta por las agresiones, Lola Latorre decidió alejarse de la red social del pajarito por un tiempo

En los últimos días, Lola Latorre aumentó su exposición pública considerablemente, ya que es una de las participantes del Cantando 2020, uno de los programas más vistos de la televisión. Así la hija de Yanina y Diego Latorre se convirtió en trending topic en más de una oportunidad. Pero este nivel de atención que generó también provoca que reciba muchos comentarios negativos y agresiones, razón por la cual decidió cerrar su cuenta de Twitter.

"¡Hola a todos! Quería contarles que voy a cerrar Twitter por lo menos por un tiempo. En estos momentos donde estamos aprendiendo e intentando, es muy doloroso recibir comentarios tan agresivos y violentos de tantas personas", escribió la cantante a modo de despedida de la red social del pajarito.

Esta mañana, la joven habló con Los ángeles de la mañana y explicó su decisión. "Ya me venía pasando desde la primera gala que veía como mucha violencia. Yo tenía Twitter, pero no lo usaba y ahora con esto del Cantando, Lizardo (Ponce) me incentivó para que lo reactive", comentó vía Skype.

Si bien aseguró que no le molestan las críticas -siempre y cuando sean constructivas-, señaló que hay mucha violencia: "Me re contra banco la crítica porque estamos para aprender, pero hay mucha violencia y comentarios muy agresivos. Siento que aún no estoy preparada para leerlos. Quizá más adelante sea más fuerte y pueda retomarlo".

"Yo soy súper respetuosa con todos y me banco todas las opiniones. Estoy en un camino de aprendizaje, pero cuando ya el comentario no es constructivo y no es sobre el canto, y hacen referencia a algo físico no suman para crecer. No me importa que me critiquen porque canto mal, pero empezaron a criticarme por mi cuerpo, a decirme anoréxica, ponían memes", agregó molesta.

Tras aclarar que "prefiere dejarlo por un tiempo", advirtió que seguirá usando Instagram para comunicarse con sus seguidores. "En Instagram la gente es menos violenta. Cuando sos tendencia la gente te mata en Twitter. Las mismas personas que por ahí en Instagram me ponían cosas re lindas, en Twitter me mataban. Eso me duele un montón", concluyó, tras asegurar que está disfrutando a full su paso por el certamen.