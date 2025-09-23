Herederos de fiesta. Todas las fotos del lanzamiento fashion de Lola y Dieguito Latorre que reunió a varios “hijo de…”

Los hermanos Lola y Dieguito Latorre dieron el gran paso en el mundo de la moda con la presentación oficial de Nepo Baby, su flamante marca de ropa. El lanzamiento, organizado por la agencia Jecan Wecan en el exclusivo restaurante japonés Kona Corner, en Núñez, fue mucho más que una noche de moda: una reunión de herederos. La cita comenzó con una comida que reunió a un selecto grupo de invitados, entre ellos varios hijos de famosos que forman parte de la nueva camada de influencers y referentes. Delfina García Moritán, Micaela Tinelli, Clara y Josefina Sarkany, Zuzu Coudeu y otros tantos más. “Es verdad que somos hijos de un jugador de fútbol y de una periodista de espectáculos. Pero también es verdad que vinimos a reinventar la industria del denim (…). Buscamos ser la voz de una generación audaz y sin miedo a romper moldes, con el foco siempre puesto en la calidad y el diseño”, aseguran los herederos de Diego y Yanina Latorre desde la web de su marca. Tras la comida, la fiesta continuó en una disco de la Costanera.

Los hermanos Latorre, que tienen un vínculo muy cercano, ahora también son socios

Zuzu Coudeu, la hija de Sol Acuña, es influncer y también se animó al diseño como su madre

Josefina y Clara Sarkany

Zuzu Coudeu y su amiga Victoria Tucci, diseñadora y heredera de la famosa marca de ropa

Myla Cambiaso, que acaba de cumplir 15, posa con Lara Tarlowski, hija de Yanina Solnicki. Ambas con campera de cuero y jeans rotos

Micaela Tinelli y Lola

Delfina, la hija de Roberto García Moritán y Milagros Brito

Dieguito Latorre con su novia Lola Becco, con quien sale desde hace seis meses

Lola llevó top de jean de inspiración lencera, campera de cuero y piel y jeans de su propia marca

Francesca Ribero, la hija de Andrea Bursten