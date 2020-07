Cantando 2020: así comenzó el certamen de famosos de eltrece

Cantando 2020: los mejores momentos del certamen de famosos Crédito: Captura de pantalla

Luego de mucha expectativa, finalmente empezó el Cantando 2020. Pocos minutos después de las 22:30, el nuevo ciclo producido por Marcelo Tinelli al frente de LaFliacomenzó su camino en medio de un año muy difícil para la televisión local y del mundo, debido a la pandemia del coronavirus. Con la conducción de Laurita Fernández y Ángel de Brito, el reality presentará a veinte parejas de famosos que entonarán todo tipo de piezas. Los encargados de bajarle o subirle el pulgar a los concursantes serán los integrantes de un severo jurado integrado por Moria Casán, Nacha Guevara, Karina "La Princesita" Tejeda y Pepe Cibrián Campoy.

En su debut, el Cantado 2020 heredó una tradición del "Bailando por un sueño", que es la de presentar un número musical que marque el comienzo formal de la temporada. De esa manera, el inicio estuvo a cargo de Karina, Rochi Igarzábal, Flor Otero, Germán Tripel y Damián Córdoba. En ese segmento, los artistas presentaron un combinado de canciones locales y otras en inglés, reversionadas al español, pasando por Fito Páez y llegando hasta Queen.

Una vez finalizado el número, hicieron su entrada Ángel de Brito y Laurita Fernández, y ambos se dedicaron a presentar al jurado, sobre el que dijeron que "iba a tener un poder que nunca antes tuvo". El conductor de Los ángeles de la mañana, también adelantó que algunas reglas del juego iban a darse a conocer a medida que el reality avanzara.

El jurado del Cantando 2020 prometió ponerle picante a las devoluciones Crédito: Captura de pantalla

Luego llegó el momento de presentar a los encargados de los puntajes. De Brito dijo: "Es un honor tenerla acá y yo fui su compañero. Ella hizo de todo y tiene más de cincuenta años de carrera, es un ícono en las exigencias, ella es Nacha Guevara". La artista saludó y confesó estar muy contenta: "Me siento un chico en una juguetería, porque hace 120 días que no veo gente en tres dimensiones".

Laurita por su parte presentó a Karina, y Ángel luego habló unos minutos con Pepe Cibrián, que reconoció: "Estaba muy nervioso durante todo el día, pero cuando esto sucede, aparece la magia y se van los nervios". En último lugar, y después de depurar algunos desperfectos técnicos y un desfile improvisado, Moria tomó la palabra: "Esta es una nueva era que no tiene nada que ver con la anterior. Queremos entretener y que la gente no haga tantas maratones de series". Antes de despedirse, "la one" se animó a una pequeña polémica cuando le dijo a Laurita que iba a referirse a ella como la coconductora: "No tengo nada personal contra vos, pero quiero que revises si alguna vez te puse una mala nota, y los que hablan mal de vos son otros. La mujer del Tirri dijo que eras vomitiva".

Con el fin de garantizar las medidas de seguridad y preservar las distancias, dos elementos clave para garantizar que no haya posibles contagios, los miembros del jurado se encuentran divididos por mamparas. Por otra parte, y ante la imposibilidad de una tribuna en piso, una pantalla gigante mostró vía zoom a todos los fans, familiares y amigos de cada una de las parejas que se presentaron.

Carmen Barbieri y un homenaje a Sergio Denis

Como estaba anunciado, la encargada de abrir la pista fue Carmen Barbieri, que acompañada por Mariano Zito interpretó "Te quiero tanto", de Sergio Denis. Muy emocionada y con algo de nervios, la artista llegó a la pista procurando mantener las distancias, y de lejos saludó al jurado y a los conductores.

Con respecto a la elección del tema, Laurita explicó que para la primera ronda les permitieron a los participantes sugerir temas, y así surgió la posibilidad de homenajear a Denis. De ese modo, Carmen confesó: "Con Sergio trabajé, lo sigo amando y sigue estando en mi corazón. Voy a cantar "Te quiero tanto", y me llamó Nora emocionada porque todavía no pudieron elaborar ese duelo". Más adelante también comentaron que todos sus ensayos fueron por zoom, y que Carmen y Mariano en ese momento se veían por primera vez en vivo.

Antes de cantar, Ángel dio pie a un audio de Fede Bal, en el que el actor contaba que luego de un estudio en el que le habían detectado dos polípos, los mismos eran benignos, por lo que no quedaban rastros de la enfermedad que padeció a lo largo de este año. Muy emocionada y conmovida hasta las lágrimas, Barbieri confesó: "Esta última vez fue muy difícil levantarse, esto me sana. Fede está muy bien. Yo pensé que me iba a dar la sorpresa de estar acá".

Finalmente la dupla presentó la canción, y el jurado dio su mira. Nacha Guevara felicitó a Carmen y le dio un siete. Karina también elogió la canción y puntuó con un ocho. Pepito se mostró muy conmovido por todo lo que le sucedió a Carmen, y luego de decirle "no puedo juzgarte, te puedo amar", les dio el primer diez de Cantando 2020. Finalmente Moria se mostró más severa y expresó: "Me faltó el show, la potencia que Carmen tenés que sacar porque la tenés. Tu profesionalismo siempre está, pero me faltó esa garra escénica", y con el voto secreto concluyó la primera vuelta.

Lola Latorre y Lucas Spadafore, los participantes más jóvenes

A continuación llegó el turno de Lola Latorre y Lucas Spadafore, dos participantes que buscan ser revelaciones en el marco del ciclo. En el estudio se encontraban Yanina y Diego Latorre, que con barbijos saludaron y le desearon lo mejor a su hija. La elección de la canción fue "Te quiero más", de Tini Stoessel, y la gran sorpresa fue un saludo de la cantante a través de un video. Con algo de nervios pero mucho entusiasmo, los concursantes se entregaron a una pieza que dejó opiniones variadas entre el jurado.

Al momento de la devolución, Nacha les puso un ocho y le dijo a Lucas: "Estabas muy asustado, en el ensayo jugaste más, eso hay que ir manejándolo. Tenés una hermosa voz, vas a cantar muy bien, pero tenés un juez interior muy importante. Y no hay nada peor que ese juez". Entre risas, pero muy respetuoso de esas observaciones, el influencer respondió: "Te quiero de psicóloga Nacha". Karina también los puntuó igual, y consideró que "estuvieron al nivel de la canción".

Pepe Cibrián fue muy severo, y opinó que Lola debería estudiar canto, porque si bien tiene condiciones, "la primera parte estuvo desafinada". En el cierre, Moria expresó que hay aspectos para corregir en ambos: "Lolita tiene el desparpajo de una chica joven y fresca, pero la verdad que a mí no me gustó chicos. Son divinos, creo profundamente en ustedes, pero me falta el punch, como esa adrenalina especial".