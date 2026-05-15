Quién se va de Gran Hermano este domingo, según las encuestas

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivirá su 15° eliminación el próximo domingo 17 de mayo tras la conformación de una nueva placa picante. Esta semana, con la continuidad del voto negativo del público, ya hay dos apuntados como los menos queridos en las encuestas que circulan en redes sociales.

Luego de la gala de nominación del pasado miércoles y la posterior salvación del jueves, que incluyó la sanción a Cinzia Francischiello por la que cayó en placa, quedaron en la cuerda floja los siguientes participantes: Danelik Galazan, Tamara Paganini, Eduardo Carrera, Franco Zunino, Luana Fernández y la venezolana. Vale recordar que Juani “Juanicar” Caruso también estaba nominado, pero fue el único que quedó fuera de placa gracias al voto positivo del público.

Juanicar fue el único en bajar de la placa con el voto positivo del público

A raíz de eso, la audiencia evidenció estar muy dividida para votar al que quieren que abandone la casa entre Eduardo y Zunino. La encuesta realizada por “Fefe” Bongiorno reveló que sus seguidores están mayormente en contra de Franco: sumó el 36%, mientras que el ex Gran Hermano 2003 acumuló el 35,9% y Danelik quedó lejos con el 22,5% sobre 4241 votos.

La encuesta de Fefe Bongiorno apunta a la salida de un hombre, ya que está todo muy apretado entre Eduardo y Zunino Captura X (@fedeebongiorno)

De esta manera, Gran Hermano Generación Dorada volvería a tener una definición por la permanencia con dos hombres como protagonistas, donde no se sabe a ciencia cierta quién deberá abandonar la casa. Así, luego de tres eliminaciones consecutivas de mujeres, llegaría el turno masculino.

Se va uno... ¿y entran ocho?

Luego de lo que fue la semana de la “placa planta”, Gran Hermano volverá a tener su gala de eliminación un domingo con motivo de la realización de los Martín Fierro el próximo lunes, por lo que la casa quedará con exactamente 12 participantes. Ante este escenario, el propio Santiago del Moro se encargó de confirmar que el miércoles habrá una revolución y llegarán muchos ingresos.

Santiago del Moro se encargó de adelantar los nuevos ingresos a Gran Hermano 2026 Captura Instagram (@santidelmoro)

A través de sus historias de Instagram, el conductor del ciclo adelantó: “Próximo miércoles entran exs, nuevos y Golden Tickets”. Con este breve comunicado, dejó en claro que las tres categorías están en plural, por lo que serían ocho los elegidos para sumarse a Generación Dorada y la casa pasaría de tener 12 a 20 participantes.