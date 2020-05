La seguidora número uno de la diva de los teléfonos expresó su indignación en las redes Crédito: Twitter

24 de mayo de 2020 • 08:19

El sábado por la noche -más precisamente de 20.30 a 22- Telefe iba a emitir (en el marco del festejo de sus 30 años) el primer especial de Susana Giménez, con sus sketchs, entrevistas y perlitas que se suscitaron en el emblemático living a lo largo de casi tres décadas.

Sin embargo, el primer envío debió ser pospuesto para la próxima semana, como consecuencia de la conferencia de prensa del presidente, Alberto Fernández, quien anunció que la cuarentena por la pandemia de coronavirus se extenderá hasta el 7 de junio.

Lorna Irina Gemetto, quien alcanzó popularidad por ser la fanática número uno de Susana Giménez, advirtió que la conferencia del Presidente estaba tardando más de lo habitual, y que el esperado especial sobre la conductora no iba a salir al aire como ella lo creía. Por lo tanto, decidió hacer un descargo en su cuenta de Twitter que se viralizó de manera inmediata, con muchísimos retuits y comentarios.

"Indignada nivel Dios porque estoy una semana entera esperando el especial de Susana y al Presidente se le ocurre hablar justo en ese horario", expresó Lorna, añadiendo que la situación la ponía "furiosa" con Fernández. "Debería respetar el horario de Susana más allá de que sea un programa grabado", concluyó. Si bien hubo muchos comentarios que se tomaron con humor el tuit, otros le señalaron a Lorna que era desafortunado poner como prioridad un programa de TV antes que la conferencia del Presidente en medio de una pandemia.

En febrero de este año, Lorna participó en ¿Quién quiere ser millonario? por la pantalla de Telefe y hablo de su fanatismo por Giménez . "Yo seguía a Susana desde la primaria, y a mí me decían: 'Nunca vas a estar en la televisión porque sos gorda, quién te va a dar bolilla'. Y mirá hasta donde llegué, hace años que cada tanto estoy en televisión y estoy cerca de Susana. No hay que creer al que te dice que no vas a poder, si uno lucha, se esfuerza y dedica su vida a algo, lo consigue", relató.