Santiago del Moro recibió en su ciclo a dos reconocidos fans Crédito: Telefe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de febrero de 2020 • 01:56

Los especiales de domingo de Quién quiere ser millonario reciben la visita de famosos, y en la última edición llegaron dos de los fans más famosos de la pantalla chica. Lorna Irina Gemetto, la seguidora número uno de Susana Giménez, participó en pareja junto a Mariano de la Canal, quien es más conocido por ser el fan de Wanda. Juntos jugaron con Santiago del Moro y charlaron sobre el lugar que ocupan en la televisión.

Lorna se presentó y contó que es una verdadera "Susanóloga". Y, al momento de hablar sobre cuál era el destino que querían darle al dinero del premio, contó que su máximo deseo es el poder construir una carrera profesional dentro del rubro: "Nadie me toma en cuenta para trabajar en serio, a pesar de saber del medio. Me gustaría usar la plata para ver si puedo conseguir un trabajo, yo no encuentro mi oportunidad".

En otro tramo del juego, y hablando sobre su pasado, Lorna se mostró muy orgullosa con respecto a su capacidad de superarse, y reflexionó sobre la importancia de no bajar los brazos en la lucha por conseguir lo que uno quiere: "Yo seguía a Susana desde la primaria, y a mí me decían: 'Nunca vas a estar en la televisión porque sos gorda, quién te va a dar bolilla'. Y mirá hasta donde llegué, hace años que cada tanto estoy en televisión y estoy cerca de Susana. No hay que creer al que te dice que no vas a poder, si uno lucha, se esfuerza y dedica su vida a algo, lo consigue".

Por su parte, Del Moro bromeó con Mariano y le dijo que le veía otra cara, a lo que él respondió que eso se debe a las muy buenas maquilladoras que tiene el canal. Luego, el conductor le preguntó si realmente era tan fan de Nara o si todo se trataba de un puesta en escena, y él respondió: "Yo no miento. Eso era un juego, algo divertido. Para mí Wanda es una genia porque es la única mujer de treinta años que tiene dos libretas de casamiento con dos millonarios. Es una genia por eso y por mil motivos más".

Mariano contó que quería darle el dinero del premio a su mamá: "Es para mi vieja la plata, se la merece porque trabajó toda la vida, ahora es jubilada. Y sin su apoyo yo no hubiera hecho cosas. De hecho, cuando comencé a estudiar marketing fue por incentivo de ella". Más adelante, incluso se animó a ofrecerle al conductor sus servicios para su programa de radio: "Estoy queriendo estudiar radio porque quiero estar en tu programa. Algún día lo voy a lograr, eso lo dice mi madre María".

Lorna, la seguidora número uno de Susana Giménez Crédito: Archivo

Luego de responder bien las preguntas iniciales, y mientras charlaban sobre farándula, la dupla finalmente perdió, aunque sí pudo obtener 180 mil pesos.