Gimena Accardi contó la verdad detrás del video que generó dudas sobre una supuesta reconciliación con Nico Vázquez

En los últimos días, un video publicado por Nico Vázquez en sus redes sociales despertó una ola de comentarios y especulaciones entre sus seguidores. El actor compartió un momento familiar muy especial en el que su hermana Soledad se recibió de coach de manera online y él estuvo presente cuando le comunicaron la noticia.

El emotivo momento quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en redes. Sin embargo, lo que llamó la atención de muchos usuarios no fue solo el logro académico, sino la risa de una mujer que se escucha en la grabación y que no aparece en cámara.

Muchos seguidores aseguraron en los comentarios que se trataba de Gimena Accardi, la exesposa de Vázquez, con quien el actor compartió 18 años de su vida. La familiaridad del timbre de la risa generó sospechas entre los fans, quienes interpretaron que la actriz podría haber estado presente en ese encuentro familiar.

Gime Accardi habló del video viral en el que muchos pensaron que se encontraba en la casa de Nico Vázquez (Foto: Instagram/@gimeaccardi @dadyfernandez)

Frente a la repercusión, una cronista del programa Los Profesionales de Siempre (Canal 9) interceptó a Accardi a la salida del streaming de Olga para consultarle sobre el tema. “No soy yo, es la novia de Nico, por supuesto”, afirmó, en referencia a Dai Fernández, compañera del actor en la obra Rocky.

Además, explicó que ya había visto la repercusión que había generado el video en redes sociales, pero prefirió dejarlo pasar para no incomodar a nadie. “Buenísimo que me lo preguntes porque vi que fui viral porque es muy parecida la risa, pero no, no soy yo”, aclaró. Lejos de mostrarse molesta por la confusión, la ex Casi Ángeles tomó la situación con cierto humor. “No era nada malo, era solo que la gente confundió la risa”, expresó.

Las reacciones en redes sociales a las similitudes entre Gimena y Daiana (Foto: Captura de pantalla de Instagram)

Sin embargo, la aclaración de la actriz no detuvo las reacciones en redes sociales. En distintas plataformas, numerosos usuarios comenzaron a comentar la similitud entre ambas risas e incluso algunos apuntaron contra Dai Fernández, a quien acusaron de intentar imitar a Gimena Accardi.

Entre los comentarios que circularon en redes se pudieron leer frases como: “No es parecida la risa, es imitación, quiere ser Gime!”; “Hasta la risa le sacó”; “La hermana se recibe y él pibe le saca el protagonismo apareciendo en el zoom” y “Ay yo también pensé que era ella. Es su risa”.

El intercambio en redes de Gimena Accardi y Seven Kayne que alimentó los rumores de romance

En paralelo, Gimena está en un gran momento como directora audiovisual y actriz tras el éxito de la serie erótica que lanzó para formato vertical. La misma se presentará el próximo lunes 9 de marzo en el Festival de Cine de Málaga, por lo que, contenta por la noticia de que su producto sea reconocido en otros continentes, decidió compartir su felicidad en Instagram.

“Hace mucho que no aparecía por acá, pero estas noticias lo ameritan. Vengo a compartir con ustedes que Tilf la serie vertical con tinte erótico que escribimos y dirigimos junto a Agus Navarro... ¡Va al Festival de Cine de Málaga! ¿Disculpate? ¡Al Festival de Cine de Málaga! Así que si andas por Málaga la semana que viene o estás ahí cerca de los alrededores, sumate, acercate, este lunes 9 de marzo a la 1 p.m", anunció en un posteo en su cuenta oficial.

El comentario que volvió a encender los rumores de romance entre Gime Accardi y Seven Kayne (Foto: Captura de pantalla de Instagram)

Rápidamente, lo que llamó la atención de los usuarios más observadores fue el comentario que le dejó su compañero de elenco, el trapero Seven Kayne, con el que ella protagoniza gran cantidad de escenas subidas de tono. “Buena corbata, che”, la elogió por la prenda que utilizó para dar la noticia. A lo que rápidamente Gime le retrucó: “Buen nudo...”. Aunque este intercambio casual para muchos no significó nada, otros usuarios interpretaron que podría existir algo más que una simple relación laboral y que, tal vez, la prenda de vestir podría haber sido un préstamo de él, por eso el mensaje.