“Esto nadie te lo cuenta”: es dominicano, vive en EE.UU. y revela cinco problemas de hacer envíos para Amazon Flex

Un migrante dominicano que trabaja como repartidor de Amazon Flex en Estados Unidos publicó un video donde explicó algunas desventajas de esta labor. En las imágenes, enumeró ciertas molestias que trae la tarea en el país norteamericano y que en general no suelen ser conocidas por el público general.

Los problemas que tiene el trabajo de repartidor de Amazon Flex en EE.UU., según un migrante

Los inconvenientes fueron enumerados por Alfy Tavarez, quien llegó a EE.UU. desde República Dominicana. A través de su cuenta de YouTube, el latino compartió imágenes de una jornada laboral.

El dominicano contó los problemas que enfrenta como repartidor de Amazon Flex

En ese proceso, enumeró y mostró algunos de los problemas frecuentes que tiene como empleado de Amazon Flex:

Rutas con calles cerradas . En su trabajo como repartidor, para Tavarez es frecuente toparse con caminos en los que no se puede circular. Esto es especialmente problemático, dado que en muchos casos obliga a devolver el paquete a la estación, la cual puede estar a muchos kilómetros y genera un gasto extra de tiempo y gasolina.

. En su trabajo como repartidor, para Tavarez es frecuente toparse con caminos en los que no se puede circular. Esto es especialmente problemático, dado que en muchos casos obliga a devolver el paquete a la estación, la cual puede estar a muchos kilómetros y genera un gasto extra de tiempo y gasolina. Encuentros con perros sueltos . Otra situación común para el dominicano es llegar a propiedades y hallar animales agresivos, especialmente en zonas boscosas. A pesar de que los usuarios no suelen hacer aclaraciones sobre sus mascotas, en ocasiones Tavarez debió lanzar paquetes desde su vehículo para no exponerse a un ataque.

. Otra situación común para el dominicano es llegar a propiedades y hallar animales agresivos, especialmente en zonas boscosas. A pesar de que los usuarios no suelen hacer aclaraciones sobre sus mascotas, en ocasiones Tavarez debió lanzar paquetes desde su vehículo para no exponerse a un ataque. Pagos bajos en rutas muy largas . En ocasiones, la remuneración por recorrer tramos extensos no es la adecuada. Además, muchos destinos finales están muy alejados de su casa, lo que lo obliga a un gasto extra en gasolina al terminar la jornada para regresar a su hogar.

. En ocasiones, la remuneración por recorrer tramos extensos no es la adecuada. Además, muchos destinos finales están muy alejados de su casa, lo que lo obliga a un gasto extra en gasolina al terminar la jornada para regresar a su hogar. Falta de acceso a edificios y complejos privados . Muchos clientes de Amazon Flex no brindan las instrucciones adecuadas para dejar paquetes en ciertas propiedades. Esa situación demora la entrega y muchas veces obliga a Tabarez a llamar a los clientes para resolver el problema.

. Muchos clientes de Amazon Flex no brindan las instrucciones adecuadas para dejar paquetes en ciertas propiedades. Esa situación demora la entrega y muchas veces obliga a Tabarez a llamar a los clientes para resolver el problema. Calificaciones negativas injustas. Según el latino, Amazon le da prioridad a la versión del cliente y no realiza una investigación profunda de las denuncias de paquetes perdidos. Por eso, incluso en ocasiones donde siguió todas las instrucciones y envió la foto de evidencia de la entrega, se topó con reclamos que afectaron su calificación de repartidor.

El latino describió cómo es un día normal de trabajo en Amazon Flex

A pesar del video en el que enumeró los problemas que suele tener, Tabarez también publicó otra grabación en su cuenta de YouTube, donde definió a Amazon Flex como la “mejor aplicación para trabajar” en EE.UU.

El migrante mostró cómo es un día de rutina como trabajador de Amazon Flex Captura de Alfy Tavarez

Allí, comentó algunos de los requisitos para acceder al empleo, como ser mayor de 21 años, residente legal de EE.UU., poseer licencia de conducir y seguro y no tener antecedentes penales.

Además, mostró su rutina que incluyó recoger paquetes en la estación y realizar distintas rutas asignadas. Durante el trayecto fue acompañado de su esposa.

La historia de superación de Tavarez cuando llegó a EE.UU.

El dominicano viajó por primera vez a Nueva York en 2006 a través del programa Summer Work & Travel. Luego de esa experiencia, en 2010 emigró definitivamente a la Gran Manzana junto a su hermano.

El dominicano emigró a Nueva York en 2010 y tras mucho esfuerzo logró asentarse en EE.UU. Cortesía de Alfy Tavarez

En diálogo con LA NACION, relató que durante sus primeros meses tuvo dificultades para encontrar trabajo. Tiempo después, comenzó a asentarse a partir de empleos temporales que luego se convirtieron en sustento fijo.

Su canal de YouTube comenzó en 2017, pero lo abandonó poco tiempo después porque no tenía la llegada al público que buscaba. Sin embargo, en 2020 retomó por la pandemia y comenzó a hacer contenido enfocado en Nueva York, lo cual le dio mucha notoriedad.