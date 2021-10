Los canjes que delatan a los famosos y los negocios que hacen, pero los avergüenzan

¡Hola changos! Aquí me reporto como todos los lunes con la información que realmente importa y va a sacar al país adelante: ¿en qué andan los famosos en el Instagram? Y digo esto porque si los famosos tomaran el mando del país seríamos primer mundo, olvidate. ¿Hay que pagar la luz? Canje. ¿Políticas contra el cambio climático? Una historia de Instagram, en donde muestren enojo con un buen beboteo y listo. Y si no saben cómo resolver algo, se lo preguntan al público y solucionado. No sé ustedes, pero yo los voto y sino miren el canje que pegó Matías Ale: ¡un asado! El verdadero quién pudiera. ¡Tráeme la urna!

Y hablando de reinventarse, nuestra farándula sí que es pionera, parece que ya les quedó chico el no tener que pagar nada o se acabaron los canjes de limones y carbón, y dijeron: “Bueno, es hora de ir por mas...” Y están haciendo una maravillosa jugada. Al parecer a varios famosos “les hackearon” la cuenta (muy conveniente, ¿verdad?) y de repente, no las tienen más y ustedes se preguntarán: ¿es una movida para desestabilizar a nuestras figuras del espectáculo? Hace unos días fue el caso de Barby Silenzi, que “cerró” su cuenta de Instagram (o sea se llamó al silenzi, ¡perdón el chiste no va a volver a pasar!), y ahora es el caso de nuestra Charlote Chantal Caniggia que dijo “que la cerró por un tiempo”. Lo cierto es que hay un negocio detrás de esto porque tener muchos seguidores cotiza en bolsa o se podría medir en criptomonedas. Hay empresas y/o personas que compran cuentas de Instagram con muchos seguidores, (y no quieren saber a cuánto porque se van a amargar la semana, háganme caso) y les dan dinero a cambio de sus cuentas. ¿A ustedes nunca les pasó estar paveando en Instagram y que les aparezca una cuenta que nunca siguieron? Bueno, esa cuenta era de otra persona que seguían solo que le cambiaron el nombre y aquí no ha pasado nada. Pero con los famosos no da decir “vendí mi cuenta”, dicen que fue hackeada, total son famosos, se abren otra cuenta, avisan que los sigan y listo; de nuevo se hacen muchos seguidores y la vuelven a vender, así es la rueda financiera.

El que podría decir que le hackearon la cuenta también podría ser el Kun Agüero, que le dejó un comentario a la reina Lali Espósito, acompañado -por supuesto- de un like en la foto. Lo curioso sucedió después porque cuando voy a ver los comentarios, el de él ya no estaba. ¡Qué sorpresa! ¿Por qué puede ser? Inmediatamente me fui al Instagram de la novia del Kun, Sofía Calzetti, y me fui a ver si se seguían y... (espero que sean fuertes): ¡no se siguen! Justo después de poner ese comentario a Lali, Sofía dejó de seguirlo, justo, justo. Luego, fui a ver si quizá era por eso y tampoco sigue a Lali. ¿Y quién en este país puede no seguir a la reina Lali? Bueno, me calmo. Igual, Calzetti todavía tiene la foto de perfil con él, así que no está todo perdido, respiren...

¿Qué habrá pasado? Lali Espósito y el comentario del Kun Agüero, que después borró

La China Suárez está en Europa disfrutando de su soltería y la está pasando bomba. Ya se la vinculó con varias figuras, la última es el modelo español Javier de Miguel. ¿Se siguen en Instagram? Claro, que sí, pero lo curioso, y aquí es donde entro yo, son las coincidencias. Ella sube un video contando, muy divertida, que pidió un “salmorejo” y ¿qué pasó? A los segundos, el modelo en cuestión pone “salmorejo todo el año”. ¡Ni que estuvieran hablando de papas fritas! ¿Salmorejo, qué es eso? Justo los dos ponen lo mismo. Déjenme desconfiar un poco o pedir canje de salmorejo, que no sé que es, pero tengo ganas de comer uno.

La China Suárez y "la coincidencia" con el modelo español Javier de Miguel

Y hablando de la China, Benjamín Vicuña parece que ahora está re amigo del marido de Pampita Ardohain, Roberto García Moritán, y hasta fue a una fiesta en la mismísima casa de la modelo y conductora. Sí, él estaba ahí, con las amigas y el marido de Pampita. ¿Y saben cómo lo se? Porque parece que le tocó llevar el postre y lo llevó... ¡Pero de canje! Y como es canje se sube a las redes sociales. Barbie Simons hizo una historia en su cuenta de Instagram con los mismos helados, los mismos gustos, así que una vez más el canje los delata.

¿A dónde estuvo Benjamín Vicuña? ¡En una fiesta con Pampita y su marido! ¿Y cómo lo sabemos? Por su canje de helados...

Y ya que hablamos de canje -y para ir cerrando- les dejo esta Susana Giménez de la suerte para que nunca les falte -o para que les llegue- un canje de algún producto de limpieza.

Susana Giménez y sus canjes

Bien amigos, este fue mi reporte semanal de lo que tienen que saber de la farándula para empezar su semana con toda la información que no sabían que necesitaban tanto y acá está para hacerles empezar el lunes con una sonrisa.