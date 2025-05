Se filtró una foto de El Polaco a los besos con una famosa de la movida tropical

Después de que este lunes se confirmara su separación de Barby Silenzi, con quien se convirtió en padre de Abril y estuvo nueve años en pareja, entre varias idas y vueltas, Ezequiel Iván Cwirkaluk, conocido como El Polaco, fue visto a los besos con una reconocida mujer y se desató un nuevo escándalo.

Dalila y El Polaco a los besos en un bar de Almagro (Foto: captura TV)

Se trata de Dalila, “la diosa del verbo amar”, una de las artistas más populares de la movida tropical. Según trascendió, la cantante de 54 años sorprendió al intérprete de “Deja de llorar” durante una presentación en Café la Humedad, bar ubicado en el barrio porteño de Almagro.

“Se la chapó en el escenario. Estaba recaliente con él hace rato. Perdón, es un textual. Lo tenía entre ceja y ceja. A Barby le dio rechazo, pese a que estaban separados”, relató este lunes en Intrusos (América TV) la periodista Paula Varela, quien además comentó que varias fanáticas del artista de 38 años la tildaban de “buscona”.

Dalila sería la nueva conquista de El Polaco instagram @dalilaoficial.ok

En lo que respecta la ruptura de la pareja, la panelista comentó: “Él tenía una gira por Europa y Barby le dijo ‘llevame y mientras vos hacés la gira, te acompaño, paso un momento con vos y nos sacamos las nenas un poco de encima’. Él le dijo que no, que no tenía un mango y entendió. Ella dijo ‘me quedo acá con la piba, hago la vianda a las siete de la mañana, la llevo al colegio, andá tranquilo a trabajar’”.

Barby Silenzi y El Polaco se conocieron en El Bailando

Sin embargo, cuando la bailarina se enteró, a través de las redes sociales, que en Europa el padre de su hija menor salió a comer con Sofi Morandi, quien lo fue a ver un show, la situación cambió. “Yo hablé con Barby, le pregunté y me dijo que sí, que están separados, y de repente ella lo vio que se fue con Sofi Morandi, entonces ella lo llamó y lo recontra put***. No sabe si con Sofi Morandi pasa algo o no, pero más allá de eso, ella dice ‘vos te estás yendo de joda, me dijiste que yo me quede, estoy con las nenas haciendo de todo y de repente estás ahí medio de joda’”, señaló.

Tal como relató Varela, tras aquel llamado, se separaron por teléfono. “Él vuelve el martes 20 de mayo a la Argentina, no hubo comunicación. No solo eso, sino que él agarró todas sus cosas y se fue a otra casa que tienen en el mismo country, ya mudó las camas de las nenas, de sus hijas, mudó la ropa de las niñas. Ella me dijo claramente ‘Paula, se terminó el amor. Me cansé’”, continuó.

Sin embargo, los rumores de terceros en discordia no son algo nuevo. Según reveló Yanina Latorre en LAM (América TV) a comienzos de marzo, la pareja atravesaba una fuerte crisis, la cual habría sido desencadenada por una infidelidad del cantante. “Él estaría con alguna cosita. Ella se enteró y se enojó”, lanzó la mediática.

El día que Yanina Latorre contó los motivos por los que El Polaco y Barby Silenzi se habían separado

Según Latorre, habría sido el comienzo de una nueva aventura amorosa por parte del músico lo que llevó a Barby a decidir finalizar la relación. A esto se sumaron otros rumores que afirmaban que El Polaco ya le había confesado a su abogado y amigo, Fernando Burlando, que estaba separado.