Los motivos de la nueva separación de Barby Silenzi y El Polaco

Esta semana, Yanina Latorre aseguró en LAM (América TV) que Barby Silenzi y El Polaco estarían separados tras diez años de relación. De acuerdo con la panelista, la ruptura se debe a una supuesta infidelidad del cantante de cumbia. “Él estaría con alguna cosita. Ella se enteró y se enojó”, explicó al aire y dio a entender que la “cosita” sería una tercera en discordia que le puso punto final al romance.

Minutos después, cuando sus compañeros le pidieron más información al respecto, Latorre informó que intentó comunicarse con el músico, pero que este no le respondió. “Le escribí, lo quiero mucho. Cantó el año pasado en mi cumpleaños. Le digo que me diga la verdad. Y me dice ‘ya te llamo’ y no me llamó”, aseguró.

Por otro lado, Ximena Capristo sumó información extra de primera mano: vio Barby Silenzi en una cena con una amiga, sola, sin su pareja, por lo que ya sospechaba que algo andaba mal en su relación. “Estaba sola. La vimos cenando y nos sorprendió”, detalló. Como si todo esto fuera poco, Ángel de Brito agregó que, en el cumpleaños de Fernando Burlando, El Polaco le contó al abogado que estaba separado de Silenzi: “Cuando fue el cumpleaños de Burlando, El Polaco estuvo solo y ya había contado que estaba distanciado”.

Barby Silenzi y El Polaco se habrían separado por una infidelidad (Fuente: Instagram/@elpolaco @barbysilenzi1)

Aunque cada uno de los periodistas tenía fuentes de información distintas, todos coincidieron en que el motivo de la separación era una tercera en discordia. Además, Yanina Latorre dijo que desde ya hace mucho tiempo, el vínculo entre El Polaco y Barby Silenzi era muy tóxico y que esta no es la primera vez que sufren una crisis que termina en separación.

Cabe recordar que la historia de amor entre El Polaco y Barby Silenzi estuvo marcada por varias crisis, que incluso fueron admitidas por los protagonistas. Ambos se conocieron en 2016 en el Bailando por un sueño; en ese entonces, el cantante ya tenía dos hijas, con Karina “La Princesita” y Valeria Aquino, respectivamente, mientras que la bailarina tenía una nena junto a Francisco Delgado, el ganador de Gran Hermano 2015.

Barby Silenzi y El Polaco se conocieron en el Bailando por un sueño (Fuente: Instagram: @barby_silenzi)

Según trascendió, su relación empezó en la clandestinidad, cuando el músico todavía estaba de novio con Silvina Luna. Recién en 2018, inmediatamente después de la ruptura con la ex Gran Hermano, el artista blanqueó su romance con Silenzi. De su unión nació Abril, su primera y única hija juntos.

Si bien siempre se muestran muy unidos en redes sociales, Barby admitió que muchas veces tienen roces que terminan en separación. “Hay veces que nos decimos que nos separamos, se terminó. Pero sabemos que no es real”, señaló en el programa Agarrate Catalina (Radio de la Ciudad), a finales del año pasado.