Megan Fox es una de esas estrellas que no pierden el tiempo edulcorando su personalidad. La actriz de Transformers suele ser bastante sincera con respecto a temas que algunos de sus colegas esquivan con cierto pudor en cada entrevista. Esta vez, fue más allá y habló sin filtro sobre tres cuestiones bastante complejas: las continuas infidelidades que protagonizó durante su último matrimonio, las cirugías plásticas a las que se sometió y el estado de su relación con su prometido, el músico Machine Gun Kelly .

Con respecto a los pormenores de su matrimonio con el actor Brian Austin Green, padre de sus dos hijos, Fox fue implacable consigo misma: “ Me enamoraba mucho de otras personas todo el tiempo. Cada vez que empezaba un nuevo proyecto, iba a trabajar y me enamoraba, porque era una niña . Y sí, supongo también tiene que ver que nunca tuve la libertad total de estar soltera y poder experimentar”, confesó la actriz este miércoles, en una extensa entrevista que pudo verse y escucharse en el podcast Call Her Daddy.

Tras 16 años juntos, Brian Austin Green y Megan Fox se separaron en 2020 GROSBY GROUP

Si bien no quiso nombrar a ninguno de los colegas de los que se enamoró en distintos sets mientras estaba casada, ni quiso dar detalles sobre hasta dónde llegó cada uno de esos enamoramientos, indicó: “ No fui una buena novia con Brian. Soy honesta y lo reconozco ”. La actriz agregó al respecto que Green tampoco fue muy bueno con ella, pero reconoció que la diferencia de edad fue la principal causa de los problemas maritales. El actor actualmente tiene 50 años y ella 37.

Al momento de comenzar la relación, en 2004, Fox tenía 18 años en 2004, y pasó junto a su colega por el altar a los 24. “Yo era joven y realmente no debería haber estado en una relación de ese nivel de compromiso y de esa magnitud”, reflexionó. A su vez, explicó que decidió casarse porque era “muy inconsciente”. “Creo que crecí después de mi primer parto”, indicó. Fox y Green comparten tres hijos: Noah, de 11 años, Bodhi, de 9, y Journey, de 6. Se separaron oficialmente a principios de 2020, luego de una década de matrimonio.

Según su relato, apenas unas semanas después de separarse, inició su romance con Machine Gun Kelly. ” Por un momento, cuando me divorcié, pensé que iba a mantenerme sola por un largo tiempo, pero estuve soltera durante unas tres semanas ”. Fox y Kelly, de 33 años, se comprometieron en enero de 2022 después de dos años de relación. Sin embargo, en la misma entrevista la actriz confirmó que ese compromiso ya no tiene vigencia.

“Por ahora, no voy a hacer comentarios sobre el estado de nuestra relación”, indicó, pero recalcó la cancelación de la boda. “Lo que he aprendido de esta relación es que lo que nos ocurre no es para consumo público. Lo que puedo decir es que lo considero mi ‘alma gemela’, y siempre estaré atada a él de una manera y otra, pase lo que pase”, aseguró.

Megan Fox y Machine Gun Kelly, en una salida por Los Ángeles Backgrid/The Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

En 2023 comenzaron a sonar con fuerza los rumores de una ruptura entre la actriz y el rapero. En ese momento, ella dejó de seguirlo en las redes y borró de su cuenta todas las fotos en las que él aparecía. Los fanáticos especularon que Kelly había engañado a Fox con su guitarrista Sophie Lloyd. Sin embargo, pasados unos días, Fox aclaró con ironía: “No ha habido ninguna intromisión de terceros en esta relación. Eso incluye, entre otros, a humanos reales, robots de inteligencia artificial o demonios súcubos”.

Dos meses más tarde, la pareja fue fotografiada mientras disfrutaban de una escapada romántica en Hawái. Desde ese momento, fuero vistos juntos en varias oportunidades.

Pero no solo respondió sobre ese tema, sino que encaró otro tema que suele causar polémica: los procedimientos quirúrgicos a los que se expuso a lo largo del tiempo. “Siento que existe un estigma y que ya tengo la batalla perdida de antemano”, indicó sobre los interminables rumores sobre su apariencia física. “Espero que lo que voy a contar libere a otras personas”.

La foto que confirmó que la actriz y el rapero volvían a estar juntos tras una corta separación Backgrid/The Grosby Group

“Me operé los senos entre la primera y la segunda película de Transformes. Y volví a operármelos cuando dejé de amamantar a mis hijos, porque tuve un problema en los implantes”, comenzó revelando. También se hizo cargo de las versiones que indican que sometió a varias rinoplastias a lo largo de los años. “ Me operaron la nariz cuando tenía poco más de veinte años, y nunca más volvía a hacerlo, a pesar de que me acusan de haberme hecho seis, siete u ocho cirugías ”, aseguró.

También reconoció haberse sometido a otros procedimientos, como la aplicación de bótox y rellenos en su rostro. Según indicó, su nariz se ve pequeña porque la delinea hasta dejar el tabique bien fino. “Simplemente, quedan como fosas nasales. ¡Como Voldemort!”, indicó, en referencia al malvado de la saga de Harry Potter.

La actriz enfrentó los rumores que indican que se ha sometido a varias intervenciones estéticas a lo largo de los años Backgrid/The Grosby Group

Además, señaló que nunca se realizó ningún tipo de estiramiento, no se ha levantado las cejas ni se ha aplicado hilos tensores. “Tengo miedo de que interfieran si necesito algún tipo de cirugía en el futuro. En cuanto a su cuerpo, contó: “ Nunca me he sometido a una liposucción ni a un contorno corporal ni nada por el estilo. Me siento muy halagada cuando me acusan de haberme aplicado un levantamiento de glúteos. Si pudiera, lo haría, pero no tengo grasa corporal extra para aplicar allí ”, indicó.

Sin embargo, expresó: “No me gusta someterme a cirugías. Mi cuerpo no reacciona bien a la anestesia general, y ese es un gran problema. Me causa ansiedad y tengo mucho miedo de morir en el quirófano”.

