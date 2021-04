Los consejos que recibió Justin Theroux durante su relación con Jennifer Aniston

Estar en pareja con una megaestrella de Holywood no es fácil y Justin Theroux puede dar fe de ello. El actor, que contrajo matrimonio con Jennifer Aniston, reveló durante una entrevista que tuvo que acudir a los consejos de un amigo y colega para poder sobrellevar la exposición pública que implicaba su relación.

“Creo que una parte de mí estaba allí pensando: ‘soy esencialmente un actor y un guionista’, no hay mucho más que esto”, contó durante una entrevista con Willie Geist en el programa Sunday Today.

“Cuando todo esto estaba pasando [en referencia a la presión mediática], Jason Bateman me dio uno de los consejos más sabios” , agregó al revelar que su amigo y colega lo ayudó a sobrellevar todo el trajín que implicaba su noviazgo. “Me dijo, ‘mirá, en ese lado de la industria del entretenimiento, está a punto de nacer un personaje y ese personaje sos vos, pero no sos vos. Ese personaje está enojado, tiene un problema, ese personaje es dulce’”, contó sobre la charla que mantuvieron.

Y añadió: “‘Es como una pequeña telenovela que se escribe en los márgenes’, me explicó y me recomendó que no esté atento a la historia dramática de ese hombre. Ese fue un gran consejo. Lo seguí y fue la única manera de mantener la cordura y la mente sana durante todo ese tiempo”.

Aniston, de 52 años, y Theroux, de 49, estuvieron en pareja durante siete años. Los actores comenzaron a salir en el 2010 e hicieron público su romance en 2011, al asistir juntos a los MTV Movie Awards. El 10 de agosto de 2012, durante su cumpleaños, el actor decidió pedirle matrimonio a su novia que aceptó inmediatamente la propuesta y tres años más tarde, en agosto de 2015, pasaron por el altar en una ceremonia muy íntima. “Para mí, él es muy lindo. Es tan buenmozo... Y se pone más lindo con los años. Es como una joya perdida en la arena, que siempre está ahí y siempre brilla, solo que ahora brilla con otra luz”, decía la protagonista de Friends sobre su marido, durante una charla con la revista Women’s Wear Daily.

Sin embargo, el matrimonio duró poco y el 15 de febrero de 2018, antes de que los rumores comenzaran a hacerse más fuertes, la pareja anunciaba que se había separado. Al día de hoy, ambos mantienen una buena amistad que trascendió a la relación amorosa.

LA NACION