Desde que decidió casarse con Rodrigo De Paul, Tini Stoessel se propuso imprimir su sello personal a la celebración. Acostumbrada a involucrarse en cada aspecto creativo de sus espectáculos, la cantante puso también su imaginación al servicio de la organización de lo que promete ser uno de los días más importantes de su vida.

El Dok Haras es un predio ubicado en Exaltación de la Cruz con capacidad para 300 personas (Foto: Redes Sociales)

En su primera entrevista juntos, que le concedieron a la edición de diciembre de la revista Vogue México, la artista y el campeón del mundo contaron cómo surgió la idea de casarse y revelaron algunos detalles de la boda, que, según trascendió, tendrá lugar el próximo 19 de diciembre en el Dok Haras, en Exaltación de la Cruz, un espacio exclusivo y privado a poco más de 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires .

Sin propuesta formal

Tini y Rodrigo De Paul, en la tapa de Vogue

Después de anunciar su separación en agosto de 2023, la cantante y el deportista dejaron de tener contacto durante un largo período. Cuando volvieron a encontrarse en 2025, descubrieron que, pese a las experiencias que cada uno había atravesado por su cuenta, la conexión entre ellos seguía intacta. Más maduros y con nuevas prioridades, comenzaron a proyectar una vida juntos.

A Tini y De Paul no les hizo falta una propuesta formal de matrimonio: la idea fue cobrando fuerza después de reconciliarse y a medida que la relación avanzaba. “Cada día veíamos que ese sueño se podía hacer realidad”, confió el futbolista.

Una boda soñada en 180 páginas

Tini y De Paul, a punto de hacer realidad su sueño

En plena gira Futttura, Tini encontró en la organización de su boda un nuevo desafío creativo. “Escribí como 180 páginas de lo que quiero que sea el casamiento”, reveló, divertida. De Paul, por su parte, mostró en su teléfono uno de los bocetos que realizó su futura esposa. En el dibujo, se los ve a ambos frente al altar, rodeados de naturaleza y colores.

La artista, que meses atrás reveló que había viajado a París para probarse su vestido de novia, explicó que la elección de los diseños que lucirán ese día responde a algo más que una cuestión estética. “Ese vestido blanco tiene que tener una historia y su traje también”, sostuvo.

Durante la entrevista, Tini leyó un fragmento del documento en el que describió lo que desea que vivan sus invitados. Según relató la periodista, al escucharla, De Paul se emocionó, le tomó la mano y explicó que la intención es hacerlos partícipes del mundo que construyeron juntos.

Una celebración en Exaltación de la Cruz

Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente la fecha ni el lugar, Yanina Latorre adelantó en Sálvese quien pueda (América TV) que los festejos se extenderían durante tres días y que el momento central tendría lugar el sábado 19 de diciembre. Según la conductora, la pareja habría optado por una ceremonia simbólica, sin validez legal, en la que el hermano del futbolista estaría a cargo de oficiar la unión. Latorre también aseguró que, en medio del conflicto familiar que atraviesa la cantante, sus padres y su hermano no estarían entre los invitados.

El futbolista y la cantante tendrán una ceremonia simbólica, oficiada por el hermano de De Paul

El lugar elegido por la pareja fue escenario de otras grandes bodas del mundo del espectáculo y el deporte, como las de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, Stefanía Roitman y Ricky Montaner y Eugenia de Martino y Diego Schwartzman. Entre los nombres que trascendieron como posibles invitados figuran Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, Lali Espósito y Pedro Rosemblat, María Becerra, Nicki Nicole, Anitta y Shakira.

Los proyectos para después del casamiento

Mientras ultiman los preparativos de la boda, Tini y De Paul avanzan con otro de sus grandes proyectos: un hogar en común. Después de varios meses de búsqueda, encontraron una casa en Miami y también planean tener otra en la Argentina.

El futbolista contó que, durante una de las visitas a la propiedad, la cantante ya imaginaba cómo distribuir los dormitorios de Francesca y Bautista, los dos hijos que él tuvo con Camila Homs. En ese nuevo hogar, además, ya imaginaron una habitación para el bebé que sueñan tener juntos.