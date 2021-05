Los extremos cuidados de Silvina Escudero con sus candidatos: hisopado y alcohol de pies a cabeza

Silvina Escudero y Gabriel Schultz se convirtieron en la dupla inesperada e insuperable que acompaña todas las noches a Jey Mammon en Los Mammones, el programa revelación de 2021. Y si bien ya ha formado parte de otros programas, esta vez la actriz y bailarina siente que encontró allí su lugar ideal. Sin embargo, esta nueva exposición llevó su nombre a los programas de chimentos; esta vez, por su supuesto romance con el actor Mariano Martínez.

“Estoy feliz porque nos divertimos mucho y son todos muy buenos compañeros. Me pasó de integrar elencos donde la convivencia no era tan armónica y la envidia estaba a flor de piel, había celos o situaciones que no eran agradables”, le contó a Catalina Dlugi, en su programa radial Agarrate Catalina.

“Exponerse tiene un costo”, reflexionó, introduciendo el tema de su supuesto romance. “Y llegó un punto de mi vida en el que no estaba dispuesta a pagar ese costo. Empecé terapia y comencé a entender que todas las decisiones que uno toma en la vida tienen un costo. Lo importante es ver cuánto uno está dispuesto a pagar. Por eso, de un momento a otro decidí rehusarme a hacer determinados trabajos y estuve como un año y medio guardada. Resurgí desde otro lugar: menos contestataria, resguardando mi vida personal”, explicó.

Y, concretamente sobre las versiones que la vinculan con el actor de Esperanza mía, aseguró: “La verdad es que yo me separé hace 7 meses. Nunca fui ni siquiera a tomar un café con Mariano. No es que digo: ‘Nos estamos conociendo’. Tengo muy buena onda con él, todo bien, pero ni siquiera le escribí para reírnos de lo que pasó, pero le voy a escribir: ‘¡Así que estamos de novios!’”.

“Yo estoy bien así. No me imagino enamorada”, agregó. Luego, haciendo un recuento de sus relaciones mediáticas de otros tiempos, se refirió a su tórrido romance con Matías Alé. “Era chica. Si ahora me preguntás, yo ya ni recuerdo esa relación. Fue más espuma que producto. Claramente es mentira que durmió en la cucha del perro por mí. Lo habrá dicho para generar una situación. ¡Los animales en casa no tienen cucha, duermen en la cama!”, aclaró.

También aseguró que tiene “los mejores recuerdos” de Germán Paoloski: “Me puse de novia con él cuando tenía 19 años. ¡Fue hace un montón de tiempo! Tuvimos una relación hermosa, muy larga, de 5 o 6 años. Hoy en día me llevo muy bien con la mujer, que es una amorosa, Sabrina Garciarena. Me los cruzo a veces y están divinos, con sus hijos”.

“Con Nicolás Riera, también. Amo profundamente a su familia. Sigo en contacto al día de hoy. Fueron dos años divinos de novios”, expresó luego. “¡También hubo un exnovio al que ni ganas tengo de recordarlo! No sé si me da vergüencita, pero digo: ‘¿Cómo puede haber gente tan hija de puta en el mundo?’ No me da vergüenza porque sé que yo obré bien y con amor. Vergüenza tiene que tener él. Sacando a esta persona, con todos mis exnovios tengo la mejor relación y muy buenos recuerdos”, expresó.

La actriz reveló, además, cómo atravesó los últimos meses, en soltería y en plena pandemia. “He salido con algunas personas, pero siempre con distanciamiento, en lugares al aire libre... Ojalá me pueda enamorar, pero con el tema de la pandemia no es fácil. A uno de los chicos que conocí lo hice bañar en alcohol”, reveló.

Y profundizó: “¡Le tiré hasta en la boca! ¿Cómo hacés para besarte con alguien? ¡Le pedí un hisopado y el examen de anticuerpos, porque ya había tenido Covid! Me trajo los papeles y lo bañé en alcohol desde el pelo hasta la punta de los pies. ¡Pobrecito! Mientras lo hacía, le pedía disculpas, pero era la única manera en la que podía tener cierta tranquilidad”, recordó, entre risas.

