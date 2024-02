escuchar

Silvina Escudero estuvo junto a su hermana Vanina en LAM (América) el lunes 19 de febrero y allí habló de la reciente pérdida de su embarazo, cuando transitaba la semana 14 de gestación. Si bien se mantuvo alejada de las redes sociales un tiempo, en la entrevista que le dio a Ángel de Brito explicó que se refugió en su círculo íntimo de familiares y amigos para superar el mal momento.

“Quiero agradecerte el respeto y el amor. Obvio que no voy a hablar porque voy a ser un mar de lágrimas, es algo que yo no lo tengo procesado ni superado. Me encantaría hablarlo desde el amor y desde la felicidad, desde otro lugar, pero no estoy en ese lugar”, le manifestó al conductor sobre el momento que atravesó en enero, cuando se enteró de que perdió su primer embarazo.

Visiblemente conmovida, le dedicó unas palabras especialmente a De Brito y al resto de los periodistas que estuvieron al tanto de la noticia y guardaron silencio: “Quería agradecerte tu silencio, primero desde la felicidad de la noticia y después el silencio cuando la noticia viró. No sé si lo hubiese podido transitar de la manera en que lo hice si la noticia se hubiera dado a conocer en ese momento”.

El mensaje que compartió Silvina Escudero con sus seguidores Instagram: escuderosilvina

“Les agradezco de corazón, yo estaba en carne viva. Es la vida, soy una persona positiva, muy creyente y considero que lo que vivimos es por una enseñanza y un motivo. Te agradezco a vos en lo particular y a los periodistas y las personas que sabían y no lo dijeron”, remarcó.

Acto seguido, habló de la distancia que tomó de las redes sociales cuando supo la noticia: “Estuve desaparecida un tiempo, físicamente no me podía mostrar, era lo de menos, pero todo fue súper difícil”. A su vez, la bailarina contó que se refugió en las personas más cercanas de su familia, como su hermana Vanina, y en sus mejores amigos.

La actriz compartió una serie de frases que llamó la atención de sus fans Instagram: escuderosilvina

Semanas atrás, Escudero publicó una serie de mensajes en sus stories de Instagram que preocuparon y desconcertaron a sus seguidores. “Los que murieron ayer, tenían planes para esta mañana. Y, quienes murieron esta mañana, tenían planes para esta noche. No te tomes la vida por sentado”, se leyó en uno de ellos. “En un abrir y cerrar de ojos, todo puede cambiar. Así que perdona con frecuencia y ama con todo tu corazón. Puede que nunca vuelvas a tener esa oportunidad”, decía otro fragmento del mensaje que aludía a la difícil situación que atravesaba y de la que recién ahora puede poner en palabras.