Los motivos por los cuales Elon Musk no va a testificar en el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

El juicio más mediático del momento sigue generando titulares. En medio de las declaraciones cruzadas entre Johnny Depp y Amber Heard, llega una noticia que genera un poco de ruido: Elon Musk no va a declarar en calidad de testigo como se había anticipado. Algo que podría o no estar relacionado con los documentos presentados por los representantes del actor sobre el affaire del millonario, quien, según sostienen, habría participado de un trío junto a Heard y la modelo Cara Delevigne cuando Amber aún estaba casada con Depp . Recordemos que el ahora dueño de Twitter había sido señalado por la defensa en el anterior encuentro ante los Tribunales, cuando Depp cargó contra The Sun, de haber tenido un vínculo amoroso con la actriz a solo un mes de que se separara.

Ahora trascendió que Musk no testificará en defensa de su ex, Amber Heard. El abogado del magnate, Alex Spiro, confirmó a Fox News Digital que el jefe de Tesla no subirá al estrado a pesar de figurar como testigo. Aún no se dieron a conocer más detalles sobre los motivos. Esta noticia llega luego de que el portero del edificio en Los Ángeles donde vivían Depp y Heard testificara a través de un video que a menudo veía a Musk, al menos “unas cuantas veces a la semana”, en 2015, en el penthouse de Depp. El fundador de SpaceX “siempre visitaba la casa cuando el Sr. Depp no estaba”, sostuvo bajo juramento Alejandro Romero.

A Musk, agregó, también se le había dado acceso al estacionamiento del edificio a pedido de Heard y había directivas para que lo llevaran a la residencia a través del ascensor del ático. “La primera aparición de Musk en el penthouse del Sr. Depp ocurrió poco después de que la Sra. Heard le arrojara una botella de vodka al Sr. Depp en Australia, cuando se enteró de que el Sr. Depp quería que la pareja celebrara un acuerdo posnupcial sobre los bienes de su matrimonio, “, dicen los documentos judiciales. “El proyectil dirigido violentamente de la Sra. Heard prácticamente cortó un dedo de la mano derecha del Sr. Depp y destrozó los huesos”.

Johnny Depp y Amber Heard llevan más de cuatro años enfrentados

En paralelo, The New York Post informó que el actor James Franco, de 44 años, tampoco testificará en el juicio. Depp ha acusado a Franco de ser uno de los amantes de Heard mientras él y Heard estaban casados.

Más revelaciones del juicio

Además de estas fuertes declaraciones, en el juicio se han abordado los supuestos trastornos de personalidad que sufre Amber Heard quien, según una doctora que la evaluó, tiene “trastorno de personalidad límite e histriónica”.

Entre las afirmaciones más explosivas que se han escuchado durante el juicio, para cuyo fin aún faltan varias semanas, destacan frases como: “soy una víctima de abuso doméstico”. Esas son las palabras que usó Depp durante una conversación telefónica con Heard ocurrida, según su testimonio, entre mayo y julio de 2016. En la charla abordan la última gran pelea que tuvieron en Australia antes de su divorcio, cuando ella alega que él le arrojó un teléfono celular que la golpeó en la cara. En la conversación, él le recuerda que ella le tiró una lata contra la nariz en un incidente que causó destrozos y vidrios rotos en la casa que alquilaban y en el cual Depp perdió parte de un dedo.

Por otro lado, en un intercambio de mensajes de texto anteriores entre Depp y el también actor Paul Bettany, los dos hombres hablan de Heard como si fuera una “bruja” y el actor menciona que después de ahogarla deberían quemar su cuerpo.

El juicio, que comenzó semanas atrás, tiene a Depp y a Heard otra vez enfrentados y sacando los peores trapitos al sol. Algo que ya hicieron en 2020 cuando tuvo lugar otro juicio en que el actor denunciaba a The Sun por haberlo descripto como un “maltratador de esposas” a raíz de los testimonios de su exmujer. En ese momento la justicia falló a favor del medio británico y él no pudo limpiar su imagen. Desde entonces, según ha dicho el mismo actor, vive cancelado por la industria. Por eso, casi en paralelo y en otro país inició otra demanda, por 50 millones de dólares, esta vez en contra de su ex por difamación. El actor arguyó que en una columna que escribió Heard para The Washington Post sobre violencia doméstica hablaba indirectamente de él.

La demanda por difamación fue presentada por el exesposo de Heard en 2018 luego de que ella hablara en un artículo como “una figura pública que representaba el abuso doméstico”. Ella no nombró a Depp, pero sus abogados argumentan que es una referencia a Depp, ya que anteriormente afirmó que él fue físicamente violento con ella durante su matrimonio.

Musk no es el único apellido famoso que surgió en el juicio, también salieron a la luz nombres como los de Paul Bettany, Jason Momoa y James Franco, por sus distintas relaciones con los actores.