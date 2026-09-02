Los padres de Tini Stoessel rompieron el silencio en medio de la polémica familiar: “Amamos a nuestros hijos”

En plena polémica por las versiones sobre una supuesta interna familiar entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, por el manejo de su patrimonio, Mariana Muzlera, madre de la artista, y el propio Stoessel rompieron el silencio y aseguraron que ambos siempre priorizaron a sus hijos.

Tanto la madre de la artista como el productor tuvieron un intercambio de mensajes con Moria Casán, luego de una serie de declaraciones que la conductora hizo sobre la situación familiar.

Muzlera le agradeció el respaldo que recibió y manifestó el malestar que le generan las declaraciones que circulan sobre la familia. “Gracias, Moria, por tus palabras hacia nosotros. Amamos a nuestros hijos y jamás haríamos nada para lastimarlos”, escribió Muzlera.

Stoessel también intercambió unos mensajes con Casán: “Hola, Moria, solo quiero agradecerte por las palabras que me regalaste en un momento en el que solo recibo difamaciones y agresiones. Amo a mis hijos con todo mi ser, y jamás podría hacerles daño”.

Y luego sumó: “Moria, te agradezco tu confianza, este no es el momento para que hable, pero, cuando decida hacerlo, vas a ser con vos”.