Alfredo Casero se mantuvo activo en al red social durante el discurso de asunción del presidente.

En los últimos días, Alfredo Casero utilizó sus redes para mostrar su preocupación por la realidad política. A través de un video en vivo, el humorista criticó a los diputados de Juntos por el Cambio que "se dieron vuelta". "Es una pena y una vergüenza en la vida de una persona perder el honor", manifestó. Ahora, durante el discurso de la asunción del presidente Alberto Fernández, discutió con la periodista María O'Donnell y reivindicó su apoyo a la gestión macrista.

"Quiero mi flan", escribió el actor en la red social, cerca del mediodía. Además de publicar esa frase en reiteradas veces durante la tarde, Casero compartió un tuit del diputado nacional Fernando Iglesias. "El gobierno que hoy asume no tiene ninguna posibilidad de tener éxito porque casi todos sus miembros son corruptos, autoritarios o ambas cosas, y sus ideas atrasan medio siglo. Ojalá me equivoque, pero mi única esperanza hoy es que en su fracaso no se lleven puesto al país", escribió Iglesias. Y el actor, añadió: "Es una verdad grandísima, pero es el fin del peronismo". Más tarde, compartió una foto que publicó la diputada Elisa Carrió y escribió: "Te amo, Lilita".

Pero además de manifestar su apoyo a los dos funcionarios de Juntos por el Cambio, el humorista discutió con María O'Donnell. Horas antes, la periodista había escrito: "Decir que Macri es el primer presidente no peronista que termina el mandato en 91 años es manipular la historia. Me pongo el casco y abro hilo". Cerca de las cinco de la mañana, el actor le respondió: "Maria, disfrutaaaaa...a fin de año te van a regalar una campera en agradecimiento".

La respuesta de O'Donnell no se hizo esperar. "Intento argumentar, debatir con datos, pero entiendo que no estamos todos en la misma sintonía", dijo la conductora radial. A lo que Casero replicó: "Es de cuerina. Que sintonía? Disfrútala, creo que dan unos gorrinos también".