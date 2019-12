Alfredo Casero se expresó a través de un video en Twitter. Crédito: Instagram.

5 de diciembre de 2019 • 18:43

Con tono catastrófico, Alfredo Casero se comunicó con su núcleo duro de fans a través de un video en vivo que dejó en su cuenta de Twitter. El monólogo giró en torno a lo que más desvive al actor por estos días: la actualidad política del país.

Casero empezó criticando a los diputados de Juntos por el Cambio que "se dieron vuelta", de quienes dijo que "es una pena y una vergüenza en la vida de una persona perder el honor".

"No podemos estar siendo más estafados. Es un horror y una injusticia todo esto que pasa. A mi personalmente me está dando muchísimo dolor, porque es un avasallamiento sobre todo con la fuerza bruta. Y la violencia siempre engendra la violencia", prosiguió el artista.

Luego continuó señalando directamente al presidente electo, Alberto Fernández y a los legisladores del Frente de Todos. "¿Hasta donde tenemos que creer lo que dice Fernández? Este tipo no hace más que no decirme nada. No me dice nada. Y la gente me dice por la calle que tiene miedo. Eso pasa", agregó.

"¿Hasta donde vamos a tener que ver cosas que no nos gustan? E incluso hasta respetar la investidura de gente en la que no crees. Me da miedo tener que sobrevivir a todo eso".

Además, sorprendió al deslizar la posibilidad de tener una participación más activa en política en el futuro. "Yo ya no puedo hacer nada más. Volveré fortalecido, aprendiendo y tomando seriamente la política. Y haré política, y seré diputado. O directamente dejaré que todo pase como tiene que pasar, hasta donde lo pueda soportar. Es muy feo volver a ver todo esto", avisó el actor, antes de despedirse de su gente con un abrazo.