Al frágil estado de salud de Silvina Luna y la muerte de Mariano Caprarola se sumó hoy otra triste noticia relacionada a una expaciente de Aníbal Lotocki: Gabriela Trenchi debió ser hospitalizada como consecuencia de los fuertes dolores que padece en su cuerpo. Así se lo confirmó Juan Pablo Fioribello, el abogado de la empresaria textil, al periodista Pablo Layús. Además, el letrado fue contundente en relación al futuro del médico, hoy inhabilitado: “Esta vez no tiene salida. Va a ir a prisión”, sentenció.

Trenchi, junto a Silvina Luna, Pamela Sosa y Stefanía Xipolitakis, encabezó la causa contra el médico que culminó con una condena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo desde febrero de 2022. A la empresaria textil, quien acudió a Lotocki por un pequeño retoque con hilos tensores, el médico la operó en una clínica que no estaba habilitada y le colocó material que ella no solicitó.

“A mí este material me detonó a los 15 días, ya saliendo de la clínica. Salí descompensada, casi desmayándome continuamente. Estaba con dolores, sangrando mientras me cuidaban, y a los 10 o 12 días me tuvieron que internar por una hipercalcemia en el Cemic. De ahí después fui derivada a la Clínica Los Arcos, en la que quedé en terapia”, contó Trenchi a LN+.

El abogado Juan Pablo Fioribello habló del estado de salud de Gabriela Trenchi

Hoy, el abogado de la empresaria confirmó que Trenchi se encuentra en el Hospital Italiano como consecuencia de los fuertes dolores en sus piernas. “La verdad es que la está pasando mal”, aseguró Layús. Además, explicó que tanto la muerte de Mariano Caprarola como el delicado estado de salud de Silvina Luna impactaron de forma negativa en Trenchi. “También lo psicológico afecta, y mucho”, sentenció cuando Florencia de la V comentó que la vio diferente en sus últimas apariciones mediáticas.

La causa contra Lotocki

Además de representar a Trenchi, Juan Pablo Fioribello fue el abogado de Pamela Sosa. Con la expareja de Lotocki, el letrado logró el primer procesamiento al médico. “Fuimos la primera parte que logró allanarlo y clausurarle el quirófano y la clínica”, confirmó en una charla con Alejandro Guatti, movilero de Intrusos.

Luego de repasar lo logrado, el abogado habló de la figura del médico y fue contundente: “Es un personaje siniestro, oscuro. Lo conozco perfectamente”, explicó. “Nunca ha tenido la más mínima empatía con ninguna de las víctimas después de todas las atrocidades que ha hecho. Y la Justicia por suerte, y después de tanto tiempo, logró la condena. Está ahora condenado a prisión”.

“¿Por qué no va preso Aníbal Lotocki?”, le retrucó Guatti en medio del ida y vuelta. Sin ánimos de entrar en tecnicismos, el abogado explicó: “Vos pensá que tenés varias penas en el código penal: la reclusión, la prisión, la multa y la inhabilitación. Se está esperando que quede firme porque tiene dos penas. Atenta a las atrocidades que están viendo todos los días, la Justicia -tarde- pero de una buena vez lo hizo: logró inhabilitarlo, una medida cautelar, para que preventivamente no pueda ejercer la medicina y no pueda operar”.

En relación al futuro, Fioribello se mostró confiado. “A mí no me cabe la menor duda de que esta vez no va a poder escapar después de todos los intentos que hizo de eludir a la Justicia”, confirmó.

La caja fuerte de Caprarola

Gabriela Trenchi LN+, expaciente de Aníbal Lotocki

En una entrevista que concedió a LN+, Trenchi denunció que el panelista tenía en una caja fuerte los nombres vinculados al poder que protegen al médico cirujano que realizaba cirugías plásticas sin contar con habilitación. Durante la charla, Trenchi contó que Caprarola, recientemente fallecido por complicaciones con una operación que le realizó Lotocki, “tenía miedo a que lo mataran” por las declaraciones en las que condenó el accionar del doctor y sus vínculos con la política.

Consultado sobre la caja fuerte de Caprarola, Fioribello respondió con una frase con la que buscó dejar en claro cuál es la situación actual del médico y que no dejó lugar a dudas. “¿Sabés cuántos Caprarolas va a haber? ¿Sabés cuántas víctimas está habiendo? ¿Sabés la cantidad de gente que no se anima a hablar?”, disparó.

Por último, el abogado habló del supuesto nombre que Caprarola guardó en una caja fuerte y que pertenece a una persona con mucho poder que vela por la seguridad del médico. “Esa persona ya no lo protege más y las claras muestras están a la vista. Así que la persona no se va a poder escapar. Esta vez no tiene salida. Va a ir a prisión”, cerró.

