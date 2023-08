escuchar

Este jueves por la tarde, Fernando Burlando, abogado de Silvina Luna, dio a conocer el último parte médico a través de sus redes sociales. Mientras continúan las cadenas de oración para que mejore su salud, Ximena Capristo, íntima amiga, dio detalles de cómo viven el día a día de Silvina internada en terapia intensiva del Hospital Italiano.

El programa de LAM (América) comenzó con la triste noticia de Mariano Caprarola, quien a sus 49 años “murió de un shock hemorrágico, que desencadenó en paro cardíaco”, según relató Ángel de Brito en un posteo en Twitter. El estilista dio a conocer que sus problemas renales comenzaron luego de una operación a cargo de Aníbal Lotocki, quien fue el mismo que intervino quirúrgicamente a Silvina Luna.

Ximena Capristo se quebró al aire al hablar de Silvina Luna

En un momento de la noche, el conductor se dirigió a Ximena Capristo y le consultó por una curiosidad de la modelo. “Recién nos contabas, un detalle mínimo, que Silvina disfrutaba de pequeñas cosas como meterse en una pileta”, indicó.

La ex Gran Hermano recordó el momento con alegría: “En verano estuvo en casa y me acuerdo de que decía ‘hace un montón que no me podía meter en una pileta’. Charlamos y yo la disfruté muchísimo”, respondió, aunque no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas: “Ahora cuando la pude ver en el Hospital Italiano la abracé muchísimo, sabe que la amamos profundamente”, relató.

Luego explicó qué era lo que más le dolía de esta situación: “Es muy difícil ver una amiga joven postrada en una cama sin poder salir adelante por culpa de una persona que hizo mala praxis”.

También dio detalles de ese encuentro en el Hospital Italiano hace un mes: “Hablaba muy despacito y me ha dicho varias cosas, entre ellas, que nos quiere ver juntos con Gustavo (Conti). Nos dijo cositas internas que tenemos nosotros que te das cuenta de que es ella y que está consciente”.

Sin embargo, lo más sorprendente lo comentó a lo último, que fue cuando Silvina Luna vivió uno de sus momentos más difíciles de la internación. “El día previo al 14 de junio, la habíamos llorado como una despedida porque la habíamos visto muy mal. De un día para el otro mejoró cuando empezaron las cadenas de oración. Es creer o reventar”, concluyó.

La salud de Silvina Luna: qué dice el último parte médico

Este jueves por la tarde, en medio de muchas especulaciones sobre su salud, el recinto médico dio un parte médico esperanzador, pese a que confirmó que la modelo regresó a la unidad de terapia intensiva.

El encargado de difundir el parte médico oficial fue el abogado de la familia, Fernando Burlando, quien compartió una captura en su cuenta de Instagram. “La paciente Silvina Luna reingresó al servicio de Terapia Intensiva de este Hospital el 10 de agosto de 2023, por un cuadro de encefalopatía de origen multicausal”, introdujo.

El parte médico sobre la salud de Silvina Luna Instagram: @burlandofernando

Luego actualizaron cómo se encuentra en este momento. “Está respirando por sus propios medios, con rehabilitación kinesiológica, nutricional y psicológica. Su cuadro general presenta mejoría”, concluyó la Dirección Médica del Hospital Italiano.

En la historia de Instagram, Fernando Burlando le dedicó unas palabras a los amigos, familiares y seguidores de la modelo que se preocupan por su salud. “Atentos al último parte médico oficial, la familia de Silvina reitera sus pedidos de oración que en esta lucha han sido invaluables aliados”, indicó.

Luego agregó: “Con la esperanza que nos guía y el ejemplo de la férrea voluntad de Silvina, esperamos superar esta instancia. Mientras tanto, simplemente gracias porque sabemos que todos ustedes están ahí, haciendo fuerza por ella”.