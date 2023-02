Luciana Geuna habló de su renuncia a Telenoche: “Me generó miedo, dolor”

escuchar

Tras su renuncia a Telenoche (eltrece), luego de la salida de Diego Leuco -su compañero en la conducción-, Luciana Geuna rompió el silencio y explicó los motivos que la llevaron a tomar esta decisión. En diálogo con el programa Por si las moscas, de La Once Diez/Radio de la Ciudad, la periodista reveló que la partida de su colega influyó a la hora de valorar su continuidad en el histórico noticiero.

“Lo de Diego ya lo sabía antes de irme de vacaciones. Fue muy un minuto a minuto, lo íbamos hablando, aunque el día que Diego lo decide, obviamente se abría un mundo nuevo, fue un cimbronazo porque éramos un proyecto, fuimos una dupla”, explicó y continuó: “Yo siento que los ‘notis’ guardan eso de la dupla, como una casa con un papá y una mamá, y eso es parte del alma de un noticiero y por eso tuve esa búsqueda y ese respeto de que el proyecto es la dupla”.

Más adelante, Geuna se refirió a su decisión y a lo difícil que le resultó dar ese paso. “Son situaciones complejas, esto no lo niego, para mí fue un proyecto enorme”, expresó primero. Y contó a continuación que ella se crió viendo Telenoche. “Cuando empezamos el noticiero, me acuerdo que le escribí a Mónica Cahen D´Anvers un mensaje diciéndole el honor que era para mí formar parte de ese lugar y ella me contestó un mail precioso que me lo guardo como un tesoro, por eso obviamente que no era una situación sencilla [continuar o no en el ciclo], era compleja pero había que tomar decisiones”, detalló la conductora.

Ella consideró entonces que la esencia del proyecto que durante cuatro años compartió junto con Leuco se vería alterada tras su partida, por lo que optó por dar también un paso al costado. “¿Vieron cuando las cosas son como son? A veces hay que tomar decisiones y en esa situación para mí estaba muy claro, a veces se impone la realidad. Y la realidad era esa, éramos dos, empezamos dos, el proyecto era con los dos, y hacer una dupla nueva de una dupla partida, ¿viste cuando no lo ves? No lo ves, no lo ves y, si no lo ves, no es”, opinó.

La periodista reconoció, sin embargo, que no fue tarea sencilla: “Obviamente me generó miedo, dolor, pero hay que priorizar el hacer frente a algo que sucede de una manera. Estoy muy tranquila en ese sentido con la decisión. Después está cómo construimos algo ahora, supe que Telenoche no iba a ser para siempre y en paralelo mi cabeza busca otros proyectos, otras cosas. Con el canal estuvimos bastante en coincidencia con lo que tengo ganas de hacer y lo que pretende el canal”, adelantó.

En cuanto a Leuco, tras su salida de Telenoche, el conductor explicó que su intención era dar paso ahora a nuevos proyectos vinculados al entretenimiento. Sobre su partida del noticiero, el periodista dijo: “Sabía que iba a llegar, más tarde o más temprano. Quiero profundizar no solo a nivel del entretenimiento, también en mi productora y quiero meterle más tiempo a esto. No tenía mucho tiempo y quiero ir más por ahí. Me parece que se viene un año lindo, con proyectos, oportunidades y gente con ganas de laburar. Ojalá sigamos para adelante”, argumentó sobre su decisión de irse del ciclo.

Leuco formalizó su renuncia luego de cuatro años, ante el deseo de dejar el periodismo político y centrarse en un nuevo segmento. En 2020 abandonó su lugar en Lanata sin filtro (Radio Mitre) y, en 2021, en Ya somos grandes (TN).

En cuanto al noticiero, la nueva conducción será asumida por Nelson Castro y Dominique Metzger, “una vez que finalicen los reemplazos por vacaciones de enero”. Castro mantendrá su programa El Corresponsal (TN) los sábados a la noche, mientras que Metzger seguirá con Nuestra Tarde, de lunes a viernes, por la misma pantalla.

LA NACION