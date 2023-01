Nelson Castro y Dominique Metzger reemplazarán a Diego Leuco y Luciana Geuna en Telenoche

escuchar

Luciana Geuna acordó su retirada de la conducción de Telenoche (eltrece) y se sumó así a la renuncia de su compañero Diego Leuco. Según pudo saber LA NACION, la periodista pactó su salida del noticiero con la gerencia de noticias y el director de Artear, Ricardo Ravanelli. Ahora se confirmó que serán Nelson Castro y Dominique Metzger quienes quedaran a cargo del ciclo.

Diego Leuco formalizó su renuncia luego de cuatro años, ante el deseo de dejar el periodismo político y centrarse en el entretenimiento. En 2020 abandonó su lugar en Lanata sin filtro (Radio Mitre) y en 2021 en Ya somos grandes (TN).

Por su parte, Geuna, llegó a Telenoche en 2016 y se desempeñó como columnista los primeros tres años, hasta que se sumó a la conducción. Ahora, según detalló en una publicación que hizo en su cuenta de Instagram, continuará enfocada en el periodismo de actualidad al frente de Verdad/Consecuencia, el programa político que conduce junto a su colega Maru Duffard los jueves.

Según informaron desde la web de TN la mañana de este miércoles, el histórico noticiero será conducido ahora por Nelson Castro y Dominique Metzger, una vez que finalicen los reemplazos por vacaciones de enero.

Castro, a su vez, mantendrá su programa El Corresponsal (TN) los sábados a la noche, mientras que Metzger seguirá con Nuestra Tarde, de lunes a viernes, por la misma pantalla.

Diego Leuco explicó por qué se fue de Telenoche: “Fue difícil”

Leuco se encontraba estos días en Mar del Plata, donde asistió a la entrega de los Premios Martín Fierro de Comunicación Digital Nativa por la nominación a su programa Antes que nadie (Luzu TV). En diálogo con Intrusos (América), habló de su salida de Telenoche. “Siempre tuve claro que me gustaba el entretenimiento”, señaló.

“Sabía que iba a llegar, más tarde o más temprano. Quiero profundizar no solo a nivel del entretenimiento, también en mi productora y quiero meterle más tiempo a esto. No tenía mucho tiempo y quiero ir más por ahí. Me parece que se viene un año lindo, con proyectos, oportunidades y gente con ganas de laburar. Ojalá sigamos para adelante”, argumentó sobre su decisión de irse del ciclo.

En ese sentido, indicó: “Fue una decisión muy difícil. Por supuesto, estoy vinculado al canal y tengo una relación espectacular y estoy absolutamente a disposición para que las cosas pasen como tengan que pasar. Lo hablamos de mil maneras y los que me conocían sabían que esto en algún momento iba a pasar. Me entendieron bárbaro”.

La emotiva despedida de Luciana Geuna

Luciana Geuna compartió un emotivo mensaje a modo de despedida de Telenoche a través de su cuenta de Instagram. Allí dio detalles de su decisión y destacó la excelente relación que mantiene con su excompañero, Diego Leuco.

“Creo mucho en los ciclos. Aunque duelan los finales, abren comienzos, empujan decisiones. Estoy al aire, todos los días, desde que nació mi primer hijo. Cualquier mamá sabe lo que es compatibilizar esos universos: cuidar y darle tiempo y espacio al mundo íntimo de la familia, ese motor que lo empuja todo, mientras trabajamos para crecer en la profesión que nos apasiona”, describió la periodista.

Durante cuatro años, Diego Leuco y Luciana Geuna estuvieron al frente de Telenoche Instagram

Por último, sostuvo: “Hoy se cierra un ciclo. Con Diego Leuco, dejamos de conducir Telenoche, un proyecto que nos unió para siempre porque adoramos trabajar juntos”.

