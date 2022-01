Luciana Salazar demanda a Twitter y Google por los agravios contra su hija, Matilda

Todo comenzó a raíz de un comentario de una usuaria de Twitter, que acusaba a la actriz y modelo de teñirle el pelo a su hija Matilda. Inmediatamente se desató una lluvia de críticas en las redes sociales, a las que Luciana Salazar respondió furiosa. Sin embargo, esta mañana la modelo llevó el tema a la Justicia, demandando a la red social del pajarito y al buscador Google por los agravios a la menor de cuatro años.

“Lulipop debería dejar de teñirle el pelo a la criatura. Lo tiene más quemado que Vicky Xipolitakis cuando se quedó pelada”, lanzó la internauta generando cientos de reacciones de sus seguidores y los de la modelo. Cansada por los continuos agravios hacia ella y su familia, Salazar no solo contestó a través de sus redes sino que inició una demanda en la Justicia. “No voy a permitir que me ataquen y menos a mi hija. Las redes sociales tienen que ser un espacio de expresión, respetando al otro y no una cloaca de odio. No se puede permitir que se agravie a las personas y mucho menos a menores de edad con el enorme daño que eso genera”, escribió la sobrina de Palito Ortega indignada.

El descargo de Luciana Salazar, en las redes, tras las críticas que recibió en torno a su hija

Respecto de su decisión de recurrir a la Justicia, explicó: “Por eso mañana, con el asesoramiento del doctor Castro Bianchi, voy a estar presentando dos demandas contra Twitter y Google para que se eliminen de esas plataformas todos los agravios que recibimos con mi hija estos últimos días. Que las redes sean un espacio de diversión y expresión, no permitamos que sigan siendo una usina de odio y ciberbullying, mucho menos a menores de edad”.

La demanda que presentó Luciana Salazar contra Google y Twitter

Con la denuncia en la mano, el periodista Pampa Mónaco aportó más datos al respecto: “Es una medida cautelar, la presentó hoy 7.30 de la mañana. Todavía no está sorteado el juzgado, pero ojo que cae en el Fuero Civil Comercial Federal. No es la justicia ordinaria porque va directamente a Google y Twitter, a los buscadores y le pide que baje toda publicación que nombre a la nena. Acá están en juego los derechos de los niños y adolescentes y tiene peso constitucional”, advirtió el panelista de Nosotros a la mañana.