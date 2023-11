escuchar

Lejos de lo que esperaba, la autobiografía que Britney Spears publicó hace menos de un mes significó para Justin Timberlake, uno de sus primeros novios dentro del mundo del espectáculo, un balde de agua fría. Es que la princesa del pop no sólo repasó aquella historia de amor entre dos grandes promesas de la música sino que, además, confesó que él le pidió que abortara cuando quedó embarazada sin buscarlo. En medio del escándalo, el intérprete de “Can´t Stop the Filling” prefirió mantener el perfil bajo. Hasta el fin de semana pasado, cuando se dejó ver por primera vez en las calles de Los Ángeles, durante una salida con su mujer, la actriz Jessica Biel.

Antes de pasearse por la vía pública, la pareja tuvo un acto de presencia la semana pasada en la alfombra roja de Trolls: únanse, película que Timberlake produjo y en la que le dio la voz a su protagonista. La tercera entrega de los muñequitos de pelo maleable se centra en las boy bands tan populares en los 90, con canciones nuevas de NSYNC. En esa oportunidad, el cantante se mostró muy feliz y sonriente de la mano de Biel. La cita fue en el Teatro Chino de Grauman, ubicado en Hollywood Boulevard, en California.

Jessica Biel, cancherísima con el look que eligió para salir a cenar con su esposo Backgrid/The Grosby Group

El sábado por la noche, Timberlake y Biel decidieron salir a cenar con amigos. Según confirmó la revista People, lo hicieron en un restaurante de Los Ángeles con un look muy informal. Para la ocasión, la actriz de 42 años optó por combinar un jean y unas zapatillas blancas con un tapado de piel. El pelo lo llevó atado con un rodete casual. El actor, de 42, lució un jean roto, un buzo bordó, zapatillas y una gorra negra de béisbol.

Después del cimbronazo por las revelaciones de Britney Spears en sus memorias, Justin Timberlake salió a cenar con su esposa, Jessica Biel y se volvió a mostrar en público Backgrid/The Grosby Group

El libro de la polémica

La tapa del libro que cuenta la historia de Britney Spears

Después de años de silencio, de sacarse de encima la tutela de su padre y de recuperar su libertad, Britney Spears decidió contar su historia en primera persona. Así nació The Woman In Me, un libro en el que revela sus impactantes memorias.

Uno de los secretos que revela la autobiografía tiene que ver con su época en el Club de Mickey Mouse y su relación con Timberlake. Britney tenía 11 años. “Una vez, en una fiesta de pijamas, jugamos Verdad o Consecuencia,y alguien desafió a Justin a besarme. Una canción de Janet Jackson sonaba de fondo mientras él se inclinaba y me besaba”, repasó. Años más tarde, ese joven se convertiría en su novio, y la relación con el chico lindo del show haría delirar a las fanáticas. Pero detrás de los flashes, todo se volvió un poco más complicado de lo que parecía: Britney quedó embarazada y juntos decidieron abortar.

Britney Spears y Justin Timberlake fueron novios en su juventud

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos, pero eso hubiera sido mucho antes de lo que había previsto”, escribió Spears en el libro sobre ese embarazo, el primero que vivió. “Justin definitivamente no estaba contento. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, reconoció. “Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Hasta el día de hoy es una de las cosas más angustiantes que he experimentado en mi vida”, detalló. Después de que Spears y Timberlake se separaron, en 2002, Britney conoció a Kevin Federline, con quien se convirtió en madre y tuvo a sus dos hijos, Sean Preston, hoy de 18 años y Jayden James, de 17.

La primera reacción del músico

Unos días después de la publicación del libro, una persona allegada a Timberlake dio detalles sobre la reacción del músico por las palabras de Spears. Según publicó la revista People, alguien muy cercano al cantante aseguró que se tomó con mucha calma volver a estar en el ojo de la tormenta. “Está muy enfocado en su familia, en su esposa, Jessica Biel y en su trabajo, incluida la reunión de NSYNC y la filmación de su próxima película”, indicó la fuente. E insistió: “Está tranquilo, feliz en su casa con Jess y sus hijos y se está concentrando en nueva música. Está en un gran lugar”.

Justin Timberlake quedó en el ojo de la tormenta por una anécdota que contó Britney en sus memorias

Esta no es la primera vez que Timberlake vuelve a estar en el centro de la escena por su lejana relación con Spears. En febrero de 2021 se vio obligado a pedir disculpas públicas por el trato que dio a la cantante luego de la separación, cuando ayudó a fomentar la “sexualización” de la entonces adolescente al declarar, entre risas, que fue él quien “le quitó la virginidad”. “Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que es correcto”, escribió a modo de disculpas. Y explicó: “Entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros... Quiero disculparme específicamente con Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente, porque me preocupo y respeto a estas mujeres y sé que fallé”, escribió. El pedido de perdón a la hermana de Michael Jackson tuvo que ver con su poca reacción cuando la cantante tuvo un problema de vestuario cuando compartía con él el show de la Superbowl, en 2004.

