Jorge Lanata “aconsejó” a Marcelo Tinelli tras su bronca con Telenoche y la polémica por el bajo rating

“Tinelli deberá pensar qué está haciendo mal”, dijo Jorge Lanata esta mañana en su programa de Radio Mitre, Lanata sin filtro. La sentencia vino a colación de la columna de espectáculos de Marina Calabró, quien habló del explosivo posteo que Marcelo Tinelli hizo este miércoles por la noche.

“Una gran remada en dulce de leche, todos los días. Ojalá en algún momento se hagan cargo”, escribió el conductor en sus historias de Instagram, en una indirecta queja que apunta a las autoridades de eltrece por el bajo rating que le deja Telenoche de cara al arranque de ShowMatch. Y por supuesto que su publicación generó un enorme revuelo.

“¿Y él de qué se hace cargo? Cuando a uno le van mal piensa primero en el de afuera y no en uno. Y está mal, hay que mirarse también. Sería mejor pensar en uno para saber qué está haciendo mal para que te vaya mal. Dr. Milagro hace 15 puntos en Telefe frente al fútbol. Hay que competir igual y perder con dignidad”, aseguró Lanata, picante.

La planilla de rating parece estar dándole cierta razón a Tinelli, que anoche logró apenas un promedio de 7 puntos, un número bajísimo si se tiene en cuenta que es una de las grandes apuestas anuales del eltrece para su prime time. Telenoche, el programa que lo antecede en la grilla, midió apenas 5.1 puntos en su emisión de ayer, siguiendo una tendencia que no logra revertirse desde que Diego Leuco y Luciana Geuna están al frente de la conducción. Sin embargo, Lanata apuntó a que el conductor debe hacer una suerte de mea culpa y revisar los motivos por los que ShowMatch -que este año presentó el certamen “La Academia” como gran novedad- no consigue superar los dos dígitos.

Lanata y Tinelli mantuvieron varios cruces en los últimos años, pero esa velada enemistad pareció subsanarse en agosto pasado, cuando el conductor de PPT visitó el set de Mujeres de eltrece, el fallido magazine producido por LaFlia. “Cuando yo estaba llegando al estudio de La Corte pensaba: ‘Está bien lo que hacen’, porque más allá de la pelea con Tinelli me están invitando a un programa producido por ellos. Y me pareció amplio de parte de ellos. Y me pareció bien”, dijo el periodista al día siguiente, en Lanata sin filtro.

“Lo que yo dije de él como conductor lo hubiera dicho en cualquier circunstancia, peleado o no, porque es lo que yo pienso. Es muy bueno”, declaró luego sobre lo que había dicho en el programa conducían Soledad Silveyra, Teté Coustarot, entre otras. Y también reveló que, tras salir del programa, había cruzado “varios mensajes en un buen tono” con Tinelli. “Triunfó el amor”, bromeó finalmente.

Lanata fue uno de los invitados que tuvo el primer programa de la temporada 2021 de ShowMatch: participó en el sketch “Los Poetas”, junto a Pachu Peña y José María Listorti.

