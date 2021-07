Luis Novaresio se casó con su pareja, el asesor inmobiliario Braulio Bauab

Finalmente, llegó el tan esperado día: Luis Novaresio y su pareja, el asesor inmobiliario Braulio Bauab, se unieron en matrimonio.

Fue este jueves al mediodía, en el registro civil de la calle Uruguay. Los novios estuvieron acompañados de unos pocos amigos y de Virginia, la mujer con la que Bauab comparte la copaternidad de su hija Vera . La pequeña, de 3 años, también estuvo presente y protagonizó tiernos momentos junto a los recién casados.

Virginia, la mujer con la que Bauab comparte la copaternidad de su hija Vera Gerardo Viercovich

Bauab, Novaresio y la pequeña Vera Gerardo Viercovich

“ Estoy muy feliz de casarme con este gran hombre con el que me quiero hacer viejito ”, señaló el asesor inmobiliario minutos antes de entrar al registro civil, en diálogo con los medios presentes en el lugar. Algo nervioso, el periodista agregó: “Nos dieron un par de opciones y elegimos esta. La fiesta presencial no sé cuándo la vamos a hacer, de luna de miel tampoco podemos irnos... Quizás nos vamos un fin de semana a festejar”.

El look de los novios en su gran día Gerardo Viercovich

A través de un breve video, Novaresio y su pareja habían dado a conocer que se casaban este jueves, e invitaron a amigos y familiares a celebrar con ellos de manera virtual. “El Corona cambió muchas cosas, incluso que estemos haciendo este video... ¿Para qué?”, dice en el clip el periodista rosarino, cediéndole la palabra a su enamorado. “Para contarles que nos vamos a casar, y si bien nos encantaría hacer una megafiesta e invitarte, no podemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer?”, continúa Bauab. “Una fiesta virtual este jueves. Después va el link, pero te esperamos ahí”, finaliza el rosarino.

Bauab y Novaresio anunciaron su compromiso el 1 de julio de 2020. “A pesar de este momento tan oscuro e incierto que vive el mundo, para mí queda como algo secundario ante la certeza y la luminosidad de todo lo que amo a este tipo. Este es un momento de gran felicidad”, decía por entonces el conductor de Debo decir, en una entrevista con la revista Caras.

Días atrás, el periodista dio a entender que el plan iba a posponerse hasta 2022, aunque finalmente cambió de idea. “Estamos viendo qué pasa con la historia de la pandemia, porque uno nunca sabe. Creo que marzo del año que viene es una buena fecha”, reveló durante una entrevista en Implacables, por elnueve. “Quiero fiesta. Así que el casamiento será en cuanto se pueda hacer. Ojalá se pueda. (...) Si no llueve me gustaría en un lugar tipo campo, que se pueda seguir. Pero nunca sé cuándo es que llueve, así que cuando no llueva será”, culminó.

Noticia en desarrollo

LA NACION