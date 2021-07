Luis Novaresio y su pareja ya tienen una fecha en mente para su boda soñada

Desde que se comprometieron, hace exactamente un año, Luis Novaresio y Braulio Bauab están planificando la boda de sus sueños. Si bien el coronavirus los obligó a postergar durante un tiempo el enlace, la pareja finalmente tiene una fecha en mente y comienza a proyectar el gran día.

“Estamos viendo qué pasa con la historia de la pandemia, porque uno nunca sabe. Creo que marzo del año que viene es una buena fecha”, reveló el periodista durante una entrevista en Implacables, por elnueve.

Novaresio quiere hacer una gran celebración para celebrar el amor que lo une a Bauab. “Quiero fiesta. Así que el casamiento será en cuanto se pueda hacer. Ojalá se pueda”, le contó a Susana Roccasalvo. “Si no llueve me gustaría en un lugar tipo campo, que se pueda seguir. Pero nunca sé cuándo es que llueve, así que cuando no llueva será”, culminó.

“Es graciosísimo porque Braulio y yo estamos originalmente en contra del matrimonio, nos parece una institución caduca, pasada de moda, pero encontré a la persona ideal”, decía el periodista semanas después de anunciar su compromiso. “Dije que nunca iba a estar hablando en un medio de mi homosexualidad, y acá estoy. Dije que nunca en mi vida me iba a casar, y acá estoy. Entonces, cada vez que digo sí o no, la vida me contradice”.

Novaresio hizo pública su relación con Bauab luego de haberle dedicado un premio sin nombrarlo en la entrega de los Martín Fierro de Cable de 2019. Y aunque tras ese episodio intentó no dar más precisiones sobre su vida privada, semanas después terminó blanqueando su relación. “Desde que lo conté públicamente es todo muy distinto. Estaba profundamente equivocado en creer que hacer este tipo de relato era discriminatorio. Fue todo lo contrario, no he parado de recibir comentarios cariñosos y agradecimientos. Nuestra historia inspiró y ayudó a gente gay que se sentía muy sola”, recordó Novaresio hace un tiempo durante una entrevista.

LA NACION