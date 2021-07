La emotiva historia de amor de Luis Novaresio y Braulio Bauab que comenzó con una taza de azúcar

El periodista y el asesor inmobiliario eran vecinos del mismo edificio, pero no se conocían. El empresario fue quien dio el primer paso con una curiosa estrategia

Pablo Mascareño LA NACION

“Che, ¿no tenés una tacita de azúcar?”, le dijo el empresario inmobiliario Braulio Bauab al periodista Luis Novaresio en el jardín del edificio en el que ambos vivían. Caprichos del destino, hasta ese momento jamás se habían cruzado en las zonas comunes del complejo o compartido un viaje en ascensor. En realidad, aquel pedido de azúcar era el santo y seña que Bauab tenía preparado para establecer el primer contacto con Novaresio, quien estaba al tanto de la estrategia por una amiga en común que ya lo había alertado sobre el interés que había despertado en su vecino.

“Luis, no sé cómo lo vas a tomar…”, se escudó la amiga periodista antes de lanzarle: “Un amigo mío te quiere conocer”. La mujer no terminó la frase cuando escuchó: “Muriel, te agradezco mucho”. Pero insistió: “Es vecino tuyo, se llama Braulio”. Novaresio no lo conocía, a pesar de habitar desde hacía ocho años la moderna torre de departamentos.

En ese momento, el conductor de Debo decir no barajaba la posibilidad de formar una pareja debido a que su interés solo estaba centrado en su abultada agenda laboral. Sin embargo, hoy, cuando se cumplen 11 años de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, todo un acto de justicia para la comunidad LGBTI+, el periodista y abogado contrajo enlace con su novio en el emblemático edificio del Registro Civil de la calle Uruguay al 400, allí mismo donde alguna vez Susana Giménez y Huberto Roviralta dieron el sí.

Esta vez, y por elección de la pareja, la ceremonia se llevó a cabo en un espacio al aire libre que les permitió compartir el anhelado momento con diez personas de su entorno más íntimo. Aquel pedido de la tacita de azúcar tuvo final feliz.

Luis Novaresio, Braulio Bauab, Virgnia Laino y la pequeña Vera, hija del asesor inmobiliario y su íntima amiga

Amarte así

Luis Novaresio siempre fue muy reservado con respecto a la difusión de su vida privada, hasta que, en una ceremonia de entrega del Premio Martín Fierro a la televisión por cable, decidió dar un primer dato sobre su estado personal. Corría septiembre de 2019 cuando el abogado y periodista recibió la distinción que entrega Aptra en el rubro Mejor Conducción Masculina. Ante la mirada de los presentes, no dudó en dedicarle, aunque sin nombrarlo, su premio a Bauab. “Quiero dedicarlo a los que amamos. Estoy muy banal y muy frívolo. Pero creo que si uno no puede reconocerse amante de los que ama, la vida no tiene sentido. No hace falta nombrarlos porque está absolutamente claro. Para vos, que te amo”, dijo en aquella noche de gala vestido con un elegante smoking azul.

Al tiempo, en su cuenta de Instagram publicó: “Muchas gracias por los mensajes. Siempre creí que la felicidad era un hecho privado. Hoy sé que compartirla la hace más plena”. Así, poco a poco, se fue animado a mostrar su vida más íntima y la cotidianeidad con su pareja.

También en el año 2019, esta vez en noviembre, Aptra lo premió con el Martín Fierro en reconocimiento a su programa en radio La Red. Con su situación amorosa blanqueada ante la opinión pública, el periodista concurrió a la ceremonia acompañado por su pareja y, una vez recibido el premio, publicó en su cuenta de Instagram: “Gracias a vos por estar ahí siempre. Gracias @braulio_inm”.

En familia

Braulio Bauab es padre de la pequeña Vera de tres años, la hija que tuvo con su amiga Virginia Laino, a través de la inseminación artificial y bajo la figura del sistema de coparentalidad. Cuando Novaresio llegó a la vida del empresario, el cuadro familiar terminó de completarse. “Formamos una familia alternativa”, suele definir el periodista a ese vínculo establecido entre los cuatro. En más de una oportunidad, Novaresio reconoció estar convencido que tanto la maternidad y la paternidad son construcciones afectivas y no biológicas.

“Tenemos mucha gente que nos quiere, en honor a eso no podíamos manejarnos como si se tratase de una relación clandestina, sino como lo que es, un hecho de amor”, dijo el periodista en su última entrevista con LA NACION.

A poco de iniciar el romance, Novaresio y Bauab iniciaron una amorosa convivencia que no se privaron de mostrar públicamente. Con la pequeña Vera en la plaza o en unas románticas vacaciones en la playa, los novios comparten con sus seguidores la felicidad de la vida en pareja y en familia.

“Ha sido una historia, palabra que detesto, muy angelada”, reconoció el conductor de las mañanas de la radio La Red en una visita a PH, podemos hablar, el ciclo de Andy Kusnetzoff en Telefe. La de Luis y Braulio es una historia con final feliz y de sabor agradable, como el dulzor del azúcar que fue la excusa de aquel cruce en el parque del edificio donde vivían sin conocerse y que significó el primer paso para una relación que hoy se convirtió en matrimonio y que en marzo de 2022 tendrá su gran fiesta de bodas.

“Un rosarino en BA. Periodista, abogado, Enamorado del señor @braulioinmuebles. Así se presenta y define Luis Novaresio en su perfil de Instagram. No hace falta agregar nada más.