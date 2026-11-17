La justicia uruguaya le puso fin a un conflicto de más de una década que tuvo como protagonista a Luisana Lopilato por el uso de su imagen en una publicidad que grabó durante su infancia. Tras 13 años de litigio, la disputa llegó a una resolución muy por debajo de las expectativas económicas que reclamaba la familia de la actriz.

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno del país vecino rechazó los principales reclamos contra las empresas involucradas y estableció que una de ellas deberá pagarle a la artista argentina 4000 dólares, más los intereses legales, una cifra muy alejada del monto millonario que solicitaba la parte demandante, informa el medio Montevideo Portal.

El caso se remonta a 1996 cuando Lopilato participó de niña en un comercial para Punta Systems, una empresa de seguridad de Maldonado. El anuncio tuvo una importante difusión en la zona y terminó convirtiéndose en imagen de la compañía. En el spot, la actriz aparece como “la niña del osito”, una nena que conversaba con su peluche, le contaba que saldrían al cine y le explicaba que la casa quedaría protegida por el sistema de alarmas.

La campaña había sido ideada por el publicista y músico argentino Eduardo Schejtman. Además de la emisión televisiva, el rostro de Lopilato apareció durante años en camionetas y carteles de la empresa, por lo que la imagen de la artista pasó a formar parte de la identidad publicitaria de la marca.

La difusión del comercial se extendió durante varios años, hasta 2006, cuando comenzó el reclamo judicial presentado por la familia Lopilato, ya que el material había seguido reproduciéndose sin que existiera una autorización que contemplara ese uso prolongado, además de la explotación de su imagen en cartelería y vehículos.

Eduardo Lopilato, padre de la actriz, fue quien acudió inicialmente a la justicia de Maldonado para reclamar una indemnización. En una primera instancia, la demanda superaba los 50.000 dólares e incluía distintos conceptos vinculados con el presunto uso indebido de la imagen. A partir de la presentación, Punta Systems retiró el aviso y los elementos gráficos, aunque la disputa continuó en los tribunales.

La controversia escaló en 2009, cuando la multinacional española Prosegur compró Punta Systems. En ese momento, la parte demandante incorporó a la compañía internacional al expediente y amplió sus pretensiones económicas a más de dos millones de dólares, basándose en porcentajes de la facturación de Prosegur en Uruguay. La discusión también giró en torno a la responsabilidad que le correspondía a cada empresa.

Durante el desarrollo del expediente, se dio la circunstancia de que se carecía de registros audiovisuales del anuncio, lo cual tomó un giro a partir de la aparición de una antigua copia en VHS conservada por el dueño de un videoclub uruguayo.

Luisana Lopilato grabó el comercial para la empresa de seguridad cuando era una niña Santiago Filipuzzi

En paralelo, la defensa de la empresa sostuvo que no correspondía calcular una indemnización sobre la base de la facturación de la multinacional. También planteó que no conocía la identidad de la niña que protagonizaba el aviso y que, en todo caso, debía considerarse el monto habitual que se pagaba por una publicidad de esas características en 1996. Según los argumentos expuestos durante el juicio, ese monto habría oscilado entre 100 y 200 dólares, con renovaciones anuales.

Después de años de distintas instancias, el Tribunal emitió la sentencia y rechazó los principales planteos de la demanda. En el caso de Prosegur, la Justicia aceptó el planteo de prescripción extintiva presentado por la multinacional respecto de la indemnización por responsabilidad extracontractual. Entre los elementos tenidos en cuenta destaca el momento en que la empresa adquirió Punta Systems, 2009, tres años después de que se dejara de emitir la publicidad cuestionada, por lo que se descartó que la compañía española debiera responder por ese reclamo.

La resolución también desestimó la mayor parte de las pretensiones contra la otra empresa, aunque estableció una compensación económica a favor de Lopilato de 4000 dólares en concepto de lucro cesante, correspondientes al caché artístico por su participación en la publicidad, más los intereses legales.