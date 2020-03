Madonna Fuente: Archivo

Diario El País SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de marzo de 2020 • 11:37

La cantante Madonna, de 61 años, tuvo que suspender ayer un show que iba a dar en París. No es el primer aplazamiento de la reina del pop, que lleva meses luchando contra una lesión de rodilla que también le está afectado la cadera. Hasta en 14 ocasiones se vio obligada a hacerlo, aunque no se planteó aún abandonar la gira. La cantante realiza todos los días seis horas de rehabilitación y camina con rodillera y bastones. Está previsto que el show Madame X finalice el día 11 en la capital francesa, aunque aún tiene pendientes algunas actuaciones demoradas por estos problemas de salud.

"Lamentamos informar que el espectáculo de Madonna está cancelado debido a lesiones permanentes", escribió la sala Grand Rex en su página de Internet, sin dar mayores precisiones. Según el diario Le Parisien, Madonna sufre un desgarro de ligamento en una rodilla por lo que mostró signos de debilidad durante su concierto del jueves por la noche que terminó entre lágrimas. "Me duele mucho (...) Pero no quiero vuestra piedad. Yo fui quien quiso hacer esta gira y la terminaré cueste lo que cueste", dijo la cantante a sus fans de acuerdo con el diario. El Madame X Tour comenzó en Nueva York en septiembre, pasó por Chicago, San Francisco, Las Vegas, Los Ángeles, Boston, Filadelfia, Miami, Lisboa y Londres y concluía en París.

Madonna añadió: "Me considero una guerrera. ¡Nunca renuncio, nunca me rindo, nunca me rindo! Sin embargo, esta vez tengo que escuchar a mi cuerpo y aceptar mi dolor es una advertencia". También reveló que tiene que hacer una gran cantidad horas de rehabilitación todos los días debido a su grave lesión. "Es un milagro que haya llegado tan lejos [en la gira], pero mucho tiene que ver con el hecho de que hago seis horas de rehabilitación todos los días tres horas antes del espectáculo y tres después con múltiples terapias. También cambié a zapatos planos y modifiqué partes difíciles del espectáculo. Esto me ha ayudado enormemente, pero todavía tengo que tener cuidado y, por supuesto, descansar es la mejor medicina''.

Aunque concibió su nueva gira como un show íntimo para tener una experiencia cercana a sus fans, volvió a embarcarse en un espectáculo con un alto nivel de exigencia física por el número de coreografías. Por si fuera poco, el Madame X Tour es la gira con más conciertos de toda su carrera. Más de cien recitales en seis meses. La combinación de todos estos factores hizo que su cuerpo diga basta, por mucho que ella se resista a aceptarlo. Su imagen también ha sido muy cuestionada los últimos años. En su regreso a los escenarios tuvo que retocar el espectáculo. Quitó pasos arriesgados, se queda quieta en muchos momentos, y cuando baila se aprecia claramente que está muy lejos de lo que podía ofrecer hace unos años.