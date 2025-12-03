Madonna vs. Trump: la contundente publicación de la cantante contra el presidente de Estados Unidos

En el marco del Día Mundial del SIDA, establecido en 1988, Madonna compartió una publicación en redes sociales en la que aludió a la administración del presidente Donald Trump. En el mensaje, la cantante criticó la decisión de la gestión actual de ignorar la conmemoración y la calificó de “ridícula, absurda e impensable“.

El contundente mensaje de Madonna contra Trump

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Madonna cruzó al presidente por evitar recordar la fecha. “Donald Trump ha anunciado que el Día Mundial del SIDA ya no debería reconocerse. Una cosa es ordenar a los agentes federales que se abstengan de conmemorar este día, pero pedirle al público que finja que nunca ocurrió es ridículo, absurdo, impensable”, sostuvo.

Madonna apuntó contra el gobierno de Trump por evitar conmemorar el Día Mundial del SIDA

En esa línea, agregó: “Apuesto a que nunca vio a su mejor amigo morir de SIDA, ni le tomó la mano ni vio cómo se le iba la sangre de la cara al dar su último aliento a los 23 años”.

La publicación en la que Madonna se manifestó en contra de la decisión de la administración federal de EE.UU. @Madonna/Instagram

Para concluir su duro mensaje, la cantante remarcó su postura contra la posición de la administración Trump. “La lista de personas que he conocido, amado y perdido a causa del SIDA es bastante larga. Estoy segura de que muchos de ustedes se identifican. Permítanme decirlo una vez más: todavía no hay cura para el SIDA y la gente sigue muriendo. Me niego a reconocer que estas personas han muerto en vano. Y seguiré celebrando el Día Mundial del SIDA, y espero que lo honren conmigo”, completó.

La decisión de Trump que provocó las contundentes críticas de Madonna

Días atrás, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) informó que ya no se reconocería el Día Mundial del SIDA. La decisión, respaldada por el mandatario republicano, fue defendida posteriormente por la agencia gubernamental.

“Un día de concientización no es una estrategia. Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Estado está trabajando directamente con gobiernos extranjeros para salvar vidas y aumentar su responsabilidad y distribución de cargas”, manifestó el portavoz adjunto del DOS, Tommy Pigott, en declaraciones citadas por CNN.

Madonna arremetió contra la decisión de la administración federal Alex Brandon - AP

Pigott remarcó: “A principios de este año, publicamos una estrategia de salud global destinada a optimizar la asistencia exterior de Estados Unidos y modernizar nuestro enfoque para combatir las enfermedades infecciosas”.

En diálogo con Fox News, el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, se había pronunciado previamente sobre las estrategias de Trump, quien aseguró que busca erradicar la enfermedad para 2030.

“El HHS está impulsando opciones de prevención y tratamiento del VIH de próxima generación, al fortalecer la supresión viral en todo el país a través del programa Ryan White de HRSA, apoyar la preparación para emergencias y ampliar el acceso a información confiable sobre el VIH”, afirmó.

El desacuerdo en los fondos contra la enfermedad

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó en junio una nueva inyección semestral de Gilead Sciences para prevenir el contagio por SIDA. Con una eficacia cercana al 100% en la prevención del VIH en ensayos clínicos, la inyección superó a otros tratamientos.

No obstante, el gobierno del presidente republicano también intentó recortar la financiación del Plan Presidencial de Emergencia para el Alivio del SIDA (PEPFAR). Finalmente, los republicanos del Senado acordaron preservar los fondos.

El compromiso de Madonna para el tratamiento del SIDA

Durante años, la celebridad ha sido una de las principales figuras públicas comprometidas con la concientización y el activismo sobre la enfermedad venérea. Madonna fue una de las primeras en expresarse al respecto en la década de 1980.

Madonna es una de las principales activistas contra el SIDA desde la década de 1980 instagram.com/madonna

Una de las acciones más recordadas de la artista consistió en la financiación del tratamiento médico del artista británico Martin Burgoyne hasta su fallecimiento, a los 23 años, en 1986.

Desde entonces, realizó varios actos de conmemoración. En su gira Celebration Tour 2023-2024, incluyó un homenaje a las víctimas de la enfermedad en cada presentación.

Asimismo, organizó numerosos eventos benéficos para recaudar fondos para tratar la enfermedad, como parte de las constantes demostraciones de su activismo.