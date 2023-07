Madonna y la exigente rutina de ejercicios y ensayos en los días previos a su internación: “No ha llevado una vida tan sana como debería”

escuchar

En los días previos a su hospitalización, Madonna estaba llevando su cuerpo al límite, o al menos eso cuentan hoy en día personas cercanas a la cantante. En vísperas de su nueva gira mundial, Celebration Tour, la reina del Pop se estaba esforzando en los ensayos para cumplir con el nivel de perfección que siempre tuvo, lo que podría haber influido en que la infección sea más severa.

“Durante bastante tiempo ignoró algunos síntomas de enfermedad porque pensó que desaparecerían. Además de eso, no quería dejar de ensayar”, le dijo una fuente de la industria musical a la revista People. “ Estaba agotada y no se sentía al 100 por ciento en los días previos a su gira. Ella es implacable en su búsqueda de ser la mejor, porque quiere sorprender a sus fans y ser pionera haciendo lo que otros aún no han hecho ”, agregó esta persona al medio estadounidense.

La cantante de “Like A Prayer” empezó a ensayar para su gira en abril, dedicándole seis de los siete días de la semana a preparar el show. Según The Sun, un miembro de su familia habló de su exigente agenda: “ No ha llevado una vida tan sana como debería para su edad, y en los últimos meses se ha agotado ”, explicó esta persona. “ Madonna ha estado muy ocupada durante mucho tiempo y no se ha cuidado. Sigue yendo más allá del límite ”, agregó otra fuente.

Madonna, en los MTV Video Music Awards 2021 Kevin Mazur/MTV VMAs 2021 - Getty Images North America

La artista también es conocida por su “agotador” régimen de fitness, en el que hace ejercicio seis veces a la semana con un entrenador personal, esto sumado a su exigente agenda sobre el escenario. Su obsesión por ejercitarse viene de la necesidad de mantener su “físico de bailarina”.

Madonna tenía previsto iniciar su gira, con la que celebrará sus 40 años de carrera el 15 de julio en Vancouver. Durante el Celebration Tour iba a realizar 84 conciertos en Estados Unidos, México, Canadá y Europa a lo largo de lo que resta del 2023.

Aunque al principio de su carrera Madonna solía realizar giras de unos 40 conciertos, en los últimos años ha aumentado sus compromisos y ha llegado a realizar más de 80 shows en cada tour. En ocho años ha llevado adelante tres tours mundiales y en su gira más reciente, Madame X, actuó en 75 fechas en tan solo seis meses.

La salud de Madonna

El pasado miércoles, en su perfil oficial de Instagram, el manager de la cantante, Guy Oseary, anunció que la estrella del pop desarrolló “una infección bacteriana grave que la llevó a permanecer varios días en la UCI (Unidad de cuidados intensivos)”. Si bien ya en ese momento se encontraba fuera de aquella área especializada del hospital, su representante indicó: “Ella todavía está bajo atención médica. Se espera una recuperación total”.

Madonna estaba completamente obsesionada con los ensayos previos al inicio de su gira mundial FRAZER HARRISON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Compartiremos más detalles con ustedes tan pronto como los tengamos, incluida una nueva fecha de inicio para la gira y para los espectáculos reprogramados”, concluyó Oseary. De esta manera, el representante de Madonna confirmó que se suspendieron los conciertos a nivel global hasta la recuperación absoluta de la cantante, algo que sucederá con el correr de las semanas.

Tras unos días en el hospital, la reina del pop regresó a su casa para continuar allí su recuperación. A pesar de su mejoría, todavía le queda mucho por recorrer. Según informaron varios medios estadounidenses, la diva del pop aún no puede levantarse de la cama y ha estado “vomitando incontrolablemente”.

“ Comenzó a vomitar el sábado, cuando comenzaron los otros síntomas y también se derrumbó en ese momento ”, reveló la fuente, que también señaló que en un momento tuvo que ser intubada durante al menos una noche durante su estadía en el hospital.

La conmoción por su estado de salud fue tal entre sus seguidores que se sorprendieron por la repentina internación, sobre todo porque Madonna había celebrado, el miércoles 21 de junio, la finalización de la escuela primaria de sus hijas Estere y Stella. En sus redes sociales se mostró con felicidad y con buen aspecto, sin percibir que días más tarde terminaría en una sala de urgencias.

LA NACION

Temas Madonna