Madonna bailó un clásico de la salsa y revolucionó las redes

Este martes, Madonna encendió las redes sociales tras publicar un video en el que baila salsa al lado de uno de sus hijos adoptivos. La intérprete se dejó llevar por el ritmo de la canción “Rebelión”, de Joe Arroyo, y demostró a sus seguidores que no solo tiene talento para el pop, sino que es multifacética si se trata de bailar.

La Reina del Pop compartió la grabación a través de su cuenta de TikTok. Hasta el momento, el clip de tan solo 35 segundos tiene más de tres millones de reproducciones y miles de comentarios. En las imágenes, la cantante aparece vestida con unos pantalones anchos y un corsé, ambos negros. Complementa su atuendo con accesorios brillantes, como un collar estridente con una cruz. Su melena luce espectacular, en un tono rojizo. Mientras que su hijo, David Banda, viste un outfit más casual, conformado por un pantalón rojo y una camiseta blanca. Ambos están descalzos, en la comodidad de su casa.

La Reina del Pop sorprendió a sus seguidores con una coreografía de salsa

El clip inicia con los dos bailarines al centro, antes de empezar con su coreografía se lanzan miradas y esperan a que suene la parte deseada de la canción. Entonces llega el momento de ejecutar los pasos que habían preparado. Comienzan con un movimiento de pies, primero los lanzan al frente y luego a los costados. Madonna disfruta del ritmo y toma de las manos a David para comenzar un baile en conjunto. Por último, dan algunas vueltas y levantan los brazos, lo que marca el fin del espectáculo de salsa.

La publicación de la estrella asombró a los fans, quienes dejaron una gran variedad de comentarios. “Nunca me imaginé a Madonna bailando salsa, pero la amé”; “Wow, no me lo hubiera creído”; “Qué bien baila salsa”; “Jamás pensé que la vería bailar este género”; “Madonna bailando la canción de Joe Arroyo es todo lo que está bien en el mundo”; escribieron.

Madonna mostró que también tiene talento para bailar salsa Instagram/madonna

Una llamada inesperada de Madonna

La intérprete ya era tendencia en redes desde antes de que publicara su video con el baile debido a una llamada inesperada que le hizo a su amiga Tokischa. La también cantante se encontraba en vivo en “La Resistencia”, un programa español, cuando recibió el llamado de la gran estrella. No dudó en contestar y además activó el altavoz. “¿Interrumpo algo?”, preguntó Madonna.

Ante esto, el conductor del show, David Broncano, le pidió permiso a su invitada para hablar con su amiga. Ella accedió y comienza una nueva entrevista. “¿Conoces ‘La Resistencia’? Es un late night en España, el mejor”, le dijo. Sorpresivamente, la celebridad le contestó que sí y le reclamó por nunca haberla invitado. “Si tú quieres venir al show, yo te pago el avión, el hotel, te doy un masaje en la cabeza, te hago un jugo de papaya con mis propias manos”, replicó el presentador.

La Reina del Pop tomó la situación con humor y le señaló a Broncano que prefería el jugo de piña. El hombre mantuvo su propuesta y le aseguró que él mismo exprimiría esa fruta, además de que haría cualquier cosa que le pidiera a cambio de que se presentara. “Eso es lo que quiero escuchar de un hombre”, respondió entre bromas.

