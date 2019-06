Fuente: AFP

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , le envío un curioso obsequio a Roger Waters como forma de agradecimiento a su postura crítica frente a las sanciones de Estados Unidos a su país.

Se trata de un cuatro, una pequeña guitarra típica de Venezuela que Maduro mostró por televisión estatal. En el video, se puede ver al mandatario festejando el Día del Rock y firmando el instrumento que le hizo llegar al músico británico. Allí lo describe como una celebridad del rock mundial, y alaba su "postura de comprensión, solidaridad y apoyo al pueblo de Venezuela frente al bloqueo imperialista estadounidense".

Nicolás Maduro muestra el regalo que le envió a Roger Waters 01:26

Video

"El cuatro cruzó el Atlántico, y llegó a sus manos", dijo el presidente venezolano antes de presentar un video en el que se lo podía ver tocando el instrumento musical y autografiándolo para el fundador del grupo Pink Floyd. "Para Roger Waters, un saludo y un cuatro de la patria venezolana a través de nuestro amigo Paul Gillman [un reconocido músico de heavy metal nacido en Caracas], para que aprendas a tocar el cuatro y a tener ese sentimiento profundo que tienes por nuestra patria. Gracias por toda la solidaridad, gracias por llevar la verdad al mundo. Nosotros en Venezuela, con la música y la alegría, seguiremos venciendo", apuntó Maduro, mirando a cámara.

Luego, llegó la respuesta de Waters, también a través de un video: "Solo quiero decir, señor Presidente, que este es un instrumento muy hermoso, y el hecho de que usted lo haya firmado para mí y que lo haya enviado a través de este buen amigo, de Venezuela a Inglaterra, me conmueve profundamente. Continuaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para apoyar la lucha del pueblo de Venezuela contra los esfuerzos del Imperio por destruirlo. Estamos con usted y seguiremos con usted. Muchísimas gracias por esto".

Fueron varias las oportunidades en las que Waters se expresó a favor del regimen venezolano. A principios de febrero, el bajista británico afirmó en un video compartido en Twitter que en Venezuela "no hay una dictadura".

"Tengo amigos en Caracas y me confirman que no hay guerra civil, ni violencia, ni asesinatos. No hay señales de esta supuesta dictadura, ni encarcelamiento masivo de opositores, ni eliminación de la prensa. Nada de eso está sucediendo aunque es la historia que nos están vendiendo al resto del mundo. Así que lo único que debemos hacer es apartarnos de todo esto que nos están imponiendo", dijo el artista, mientras en Colombia se celebraba el festival solidario Venezuela Aid Live.

En otra oportunidad, utilizó la misma red social para pedir que dejen en paz al país latinoamericano. "Una nota de Roger: ¡Esto es hoy! Detengan esta última locura de la USG, dejen en paz al pueblo venezolano. Ellos tienen un democracia real, dejen de intentar destruirla para que 1 por ciento pueda apoderarse de su petróleo. ¡Estados Unidos, sacá tus manos de Venezuela!".

Waters es conocido por mostrarse activista en diferentes situaciones a nivel internacional. El músico se ha expresado en contra del presidente estadounidense Donald Trump y su par brasileño Jair Bolsonaro, y es un ferviente activista de la causa palestina.