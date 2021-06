Maite Peñoñori fue criticada por vacunarse contra el coronavirus: “Me dijeron de todo”

Maite Peñoñori, panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece), compartió su alegría en las redes sociales tras haberse vacunado contra el Covid-19. Aunque aclaró que tiene 29 años y pertenece al grupo de factor de riesgo por ser asmática crónica, las críticas se acumularon en los comentarios de su posteo. Indignada por los haters que atacaron su cuenta, se quejó: “Me dijeron de todo”.

“Por ser asmática pude inscribirme. Gracias a los médicos, enfermeros y a todos los que trabajan en los centros de vacunación con tanto amor y dedicación para que esta pesadilla termine”, escribió en una publicación de Instagram, junto a una imagen donde posó sonriente con el brazo expuesto luego de ser inmunizada.

En Los ángeles de la mañana, Maite Peñoñori contó que muchos usuarios le "dijeron de todo" por recibir la vacuna Captura Instagram @maitepenio

Ángel de Brito le consultó en LAM cómo sobrelleva las repercusiones virtuales negativas: “Me decían: ‘¿Esta gorda por qué se vacunó?’”. En tono irónico, el conductor remató: “¿Entonces las gordas no se pueden vacunar?”. Luego lo interrumpió Yanina Latorre, quien acaba de recibir la vacuna en Miami, y expresó con sarcasmo: “Las cornudas tampoco se pueden vacunar”.

Maite Peñoñori respondió a las críticas tras haberse vacunado contra el coronavirus - Fuente: eltrec

Peñoñori cambió el tono de la conversación y aclaró: “Me daba cosa vacunarme porque sé que todavía hay un montón de gente de riesgo que queda por vacunarse, tanto personal de salud como gente grande; mi papá tiene 56 y todavía no está vacunado”.

También aseguró que presentó el certificado, donde se detalla que padece asma y toma una medicación diaria para sobrellevar los ataques. Sobre el final, recalcó que fue la recomendación de un profesional de la salud lo que la convenció de inscribirse: “Mi médico me dijo que me anote y me vacune porque había muchos casos donde el asma complicaba el cuadro de coronavirus”.

LA NACION