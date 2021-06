MasterChef: el enigma de Claudia Fontán y los dos pares de anteojos que generaron suspicacia en las redes

El desempeño de Claudia Fontán en MasterChef Celebtity (Telefe) viene opacado por ciertos imprevistos que están demostrando que a “La Gunda” ya no le está resultando tan fácil el concurso de cocina. El martes pasado, la actriz protagonizó una falta grave: se le cayó una preparación al suelo y la puso en la comida. Para peor, le mintió al jurado y terminó siendo sancionada. Este lunes, esa situación volvió a generar revuelo en las redes por un enigmático detalle.

El video del momento en que la participante recoge un dulce conocido como tofi del piso y lo coloca en una bandeja se volvió viral: fue exhibido en los medios y en las redes sociales, donde también fue parodiado por algunos usuarios. Era la prueba concreta de que Fontán le había mentido al jurado.

Pero, cuando todo parecía haber quedado en el olvido, este lunes, la periodista Victoria “Juariu” Braier descubrió en esas imágenes un detalle que le llamó la atención y lo expuso en Twitter. “¿Ya hablaron de que la Gunda tiene puestos unos anteojos y al lado de ella hay otros anteojos?”, escribió en la red social junto a dos fotos de aquella escena.

En las imágenes se ve claramente que la co-conductora radial de La 100 tiene puestos sus lentes y que hay otros similares tirados en el suelo. Esta situación generó todo tipo de suspicacias entre los usuarios, que desarrollaron las teorías más disparatadas.

Algunos consideraron la posibilidad de que hubiera un “ayudante” a su lado al momento del incidente, como se dijo en un momento de la última campeona del certamen, Claudia Villafañe.

Los seguidores de “La Gunda” salieron a defenderla alegando que ella siempre usa dos pares de anteojos, uno para leer y otro para el resto del programa. “Siempre se los cambia cuando va a leer recetas”, sostuvo una usuaria. Mientras que otra aclaró: “Pasados los 40 se usan dos, los de lejos y los de cerca...”.

Pero no faltaron los usuarios que se divirtieron con la situación y hablaron de la presencia de “una segunda Gunda” en la escena. “La explicación: una Gunda del futuro volvió para evitar la caída del plato, pero llegó tarde y trató de arreglarlo juntándolo. La Gunda del presente, sin anteojos, no pudo verla y por eso después negó rotundamente haber juntado comida del piso. No veo otra explicación posible”, escribió un internauta en Twitter.

La falta de Fontán y la sanción del jurado

El martes pasado por la noche, Claudia Fontán debía realizar, junto al resto de sus compañeros, una Banoffee Pie, una preparación clásica de la cocina británica -la favorita de Lady Di- con base de galletitas machacadas, bananas, crema y un dulce conocido como tofi. Ese dulce fue lo que le trajo complicaciones a Fontán ya que, en el apuro por presentar su plato, se le cayó la bandeja al piso, y se la vio juntando la preparación para incorporarla en el Banoffee presentado.

“No lo pongas del piso, Gunda”, le aconsejó Gastón Dalmau, pero ella no escuchó la advertencia. Al momento de hacérselo probar al jurado, Damián Betular le preguntó si la preparación había estado en el piso, pero ella lo negó, a pesar de que las cámaras habían captado el hecho. “Te juro por Dios que no”, le insistió Fontán.

Sin embargo, Betular, visiblemente molesto, decidió no probar el plato. Por su parte, Germán Martitegui y Donato De Santis sí lo hicieron, aunque el primero le dijo unas palabras que dejaron en evidencia sus dudas ante los argumentos de Fontán.

“En una cocina hay una estructura que se basa en la confianza. Yo como jefe tengo que creer ciegamente que si a alguien que trabaja conmigo le pasa lo que te pasó a vos no lo va a poner en el plato, esa es la base en la que un restaurante exitoso funciona. Cuando esta relación empieza a tener dudas, porque te vieron levantando cosas del piso ya no podemos funcionar como grupo. Ojalá que no sea cierto, pero además de ser hay que parecer”, afirmó el chef a Fontán.

Al día siguiente, la actriz aseguró en Intrusos (América): “Es el claro ejemplo de cómo la presión y los nervios te juegan una mala pasada y me puse en blanco. Ya no importa cómo hayan sido las cosas. Lo vi con mi hija y ella se reía. Me fui a la banquina. Me veo y no lo puedo creer. Pero esto sigue”, confesó.

Finalmente, la participante fue sancionada por su falta y el castigo durará hasta que sea eliminada del certamen o lo gane. “Tenés el mejor plato, pero hoy no vas a tener la estrella y tampoco vas a tener estrella de acá hasta que dure esta etapa... Cocines el mejor plato, vas a tener que estar todos los domingos presente hasta que llegues”, le dijo Betular el miércoles pasado a la artista.

